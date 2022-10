¿Ke lo ké en tiempo récord? Wanda y el contundente gesto de reconciliación con Icardi que ya negó

En pocas horas, Wanda Nara abandonará la Argentina y regresará a Turquía para reencontrarse con sus cinco hijos y con su todavía marido, Mauro Icardi. Después del raid mediático que llevó adelante durante las semanas en las que estuvo en el país, la empresaria decidió dejar a un lado a L-Gante y activar el "operativo reconciliación" con el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella.

¿Qué fue lo que hizo? Para sorpresa de sus más de quince millones de seguidores en Instagram, la ex ¿Quién es la máscara? comenzó a seguir de nuevo en redes sociales al delantero. Cabe recordar que fue la propia Wanda quien, después del duro live en el que Icardi le disparó con munición pesada desde Estambul, había decidido darle "unfollow" y anunciar su separación de forma unilateral.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un dato que tampoco pasó inadvertido fue que, pese al intento de acercamiento con su marido, Nara no dio el brazo a torcer y todavía sigue en Instagram a L-Gante, el trapero con el que alimenta desde hace semana fogosos rumores de relación.

Atenta a las repercusiones mediáticas que genera cada uno de sus movimientos en redes, la empresaria no tardó en salir a desmentir los rumores; tal vez en un nuevo intento por seguir sosteniendo el interés que genera su vida privada. "No tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por no consultarme", disparó desde sus redes.

Cómo será la nueva vida de Wanda en Estambul sigue siendo un misterio. "Es mentira que tiene alquilada una casa acá. Ahora, después de este vivo, seguro se va a enojar y seguro se va a un hotel", reveló el propio Icardi durante el live. Sin embargo, con el correr de los días, la propia Wanda se encargó de reforzar los rumores de alquiler paralelo.

En principio, de acuerdo a la información que el propio entorno de Wanda se encargó de difundir, hay dos escenarios posibles. Uno es que la empresaria se instale en un lujoso departamento de 25 mil dólares por mes de alquiler ubicado a pocas cuadras de la propiedad en la que se instaló Icardi junto a los cinco hijos de Nara.

La segunda versión que por estas horas circula por fuerza es que la pareja decida aplicar el modelo "Tinelli-Guillermina Valdés". ¿En qué consiste? Alquilar otro piso en el edificio en el que vive Icardi, para hacer la transición de los chicos lo menos traumática posible.

Sin embargo, después del acercamiento que Wanda realizó desde su Instagram ahora también se alimentan los rumores de una posible reconciliación total con el ex capitán del Inter y padre de sus dos hijas. ¿Será?