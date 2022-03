¿Ke lo ke? L-Gante otra vez en la mira de la Justicia: lo acusan de pegarle un "culatazo" a un fan

Elián Angel Valenzuela, alias L-Gante, no deja de sumar escándalos. A más de un mes de ser denunciado por los vecinos de la casa de su madre y terminar imputado por "amenazas y portación de arma de fuego", el músico fue acusado de agredir a un fan que se acercó al barrio Bicentenario, donde vive su mamá, para pedirle una foto a su ídolo y terminó "con un corte en el cuero cabelludo y desvanecido" a raíz de un golpe con un arma de fuego en la cabeza.

El hecho recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 10, pero como aún no se le pudo tomar declaración testimonial al joven agredido debido a que permanece internado, L-Gante todavía no fue imputado en la Justicia. "Me pusieron en conocimiento de esta denuncia, hablé con Elián y el mismo me la negó. Entiendo que es otra persona que quiere sacar algún tipo de provecho de él". aseguró el abogado del artista, Alejandro Cipolla.

De acuerdo con esta nueva denuncia, un joven se acercó hasta la casa de Claudia Valenzuela, quien acompaña a su hijo en cada paso y fue la creadora de su nombre artístico, y fue agredido por L-Gante: el joven fue trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Vicente López, de la mencionada localidad de la zona Oeste, de acuerdo a la Radio Municipal de General Rodríguez, en estado inconsciente y con un profundo golpe en la cabeza producto de un culetazo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El autor de Cumbia 420 ya había sido denunciado en dos oportunidades por hechos similares: a comienzos de febrero, los vecinos contaron a la Policía que en medio de un conflicto, del que no se brindaron mayores detalles, L-Gante sacó un arma de fuego y disparó al piso luego de amenazar a tres jóvenes. “Es una locura, mal", dijo el cantante en aquel entonces.

En su descargo, L-Gante negó haber amenazado al joven de nombre Brian con un arma: Si estuviéramos en un mundo en el que nos dejáramos llevar por los medios, el L-Gante esta semana fue un secuestrador, un loco, de todo un poco. Pero estamos tranquilos acá. A la gilada ni cabida. Estuvo caminando no solo por el techo de mi casa sino por otras y su pensamiento fue erróneo, porque habrá creído que no había gente y sí había. Yo no estaba en ese momento".

Sobre el incidente ocurrido con los vecinos, el músico sostuvo: “Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia en la que había un ‘gato’ andando por los techos. Su pensamiento fue erróneo, porque habrá pensado que no había gente, y sí había”. Y agregó: “Yo soy consciente del lugar en el que estoy hoy en día. Esa es mi respuesta”.

Además, había asegurado que el yeso que lucía en uno de sus brazos en aquella oportunidad no estaba relacionado con el incidente, sino que sufrió un accidente doméstico: “Subí apurado por una escalera a decirle algo a mi amigo y me caí arriba del brazo y me fracturé dos dedos”. Mientras que, sobre su reciente mudanza a un country, contó que se debió a motivos de seguridad: “Adquirí un lugar para que mi hija esté con más seguridad. Robos y gente atrevida hay en todos lados".

Por aquel hecho, la fiscal Alejandra Rodríguez lo notificó de la imputación por amenazas, portación de arma de guerra y de haber efectuado dos disparos. La imputación se desprende de una denuncia realizada por los vecinos del propio Elian Valenzuela, quienes aseguraron que el joven los amenazó con un arma de fuego en un confuso episodio en la vía pública.

En tanto, en diciembre del año pasado, el ex manager de Yao Cabrera, Cristian Manzanelli, denunció L-Gante por "tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas" durante la presentación oficial de la pelea que iban a protagonizar el youtuber uruguayo con Marcos René "El Chino" Maidana el pasado 26 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Manzanelli aprovechó la aparición de Elian durante el evento para hacerle un inusual pedido al artista. “Aprovecho que está L-Gante para decirle que con ‘La Chabona’ hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella. Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debes darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece", le pidió públicamente.

Esto derivó en un clima tenso que terminó con una inesperada pelea tras la conferencia. “Soy de barrio dijiste... y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así... Como soy de barrio la oportunidad sí, quizás se lo doy igual porque soy piola”, contestó L-Gante y el organizador retrucó: “Vengo intentando hablar de esto con el representante desde hace un año y cuando no estaba pegando tan fuerte nosotros venimos apoyando la música de L-Gante. Eso es humildad".

La velada terminó con una pelea entre Manzanelli y L-Gante cuando finalizó al conferencia de prensa. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le preguntó el cantante, visiblemente molesto, a Manzanelli mientras lo amenaza con una copa rota. Segundos después, algunos de sus allegados lograron contenerlo y, horas más tarde, el representante lo denunció por tentativa de homicidio simple.