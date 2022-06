Kevin Bacon se enteró que una hamburguesería argentina lleva su nombre: “Hablaré con mi abogado”

¿Quién no conoce a Kevin Bacon? El actorazo estadounidense ha marcado un antes y después con sus películas y se hizo famoso en todo el planeta. Pero su nombre tiene una particularidad: Bacon quiere decir tocino o panceta en español y es un elemento clave para las hamburguesas.

Por eso, en un local de hamburguesas gourmet de Palermo quisieron homenajearlo y bautizaron al lugar como Kevin Bacon Fast Good. Dicen que el lugar es uno de los mejores de Buenos Aires a la hora de deleitarse con una buena hamburguesa con papas. El tema es que el bueno de Kevin se enteró.

Pero vayamos paso a paso. Facundo, el dueño del lugar, eligió la gastronomía por una razón muy particular. “Arranqué con las hamburguesas cuando me llevaron por primera vez a un local de comida rápida, ahi se convirtió en mi comida favorita. Estudié gastronomía y me dediqué a eso. Con el tiempo, sumé experiencias trabajando en franquicias hasta poder tener mi propio local”.

Su idea pegó rápido. Un combo de buenos productos con un nombre marketinero. De hecho sus clientes se llaman Kevinators’. “Venimos reinventándonos, hicimos un party box, dando la posibilidad de que vos puedas armarte la hamburguesa del local en tu casa. Este producto además de contener todos los ingredientes, viene con un manual de procedimiento”, contó en una entrevista.

Lo cierto es que Bacon se enteró. Y lo hizo de pura casualidad. Todo sucedió durante una entrevista en el late night show Jimmy Kimmel Live!. De un momento a otro, el conductor le mostró una imagen de la cadena de hamburguesas de Argentina. Cuando el protagonista de Footlose no lo podía creer.

“Quiero preguntarte sobre algo muy extraño”, le dijo Kimmel a Bacon, antes de mostrarle la foto del frente de una hamburguesería que lleva su nombre y apellido, junto a una foto de él. “Este es un restaurante de comida rápida en la Argentina y parece que hay lugares en todo el mundo llamados Kevin Bacon Fast Good”, le comentó.

Entonces, Bacon, con una sonrisa, lanzó: “Claramente, esa foto no tiene aprobación. No es una buena foto. ¿Qué clase de pose de payaso es esa?”. Al instante, se puso a imitar la pose que tiene en el logo de la hamburguesería.



“¿No tenías idea de esto?”, Le preguntó Jimmy. “¡No, para nada! Voy a hablar con mi abogado”, respondió Kevin, mientras preguntó dónde quedaba la cadena de hamburguesas. Lo cierto es que Bacon ya ganó. Tras la viralización, el dueño de la casa de comidas cerró la cuenta de Instagram. Veremos si cambiará el nombre de su negocio en los próximos días.