Kevin Spacey deberá pagarle 31 millones de dólares a los productores de "House of Cards"

La sexta y última temporada de "House of Cards" llegó a Netflix en noviembre de 2018, luego de que se decidiera el despido de su principal protagonista, Kevin Spacey, acorralado por las acusaciones de acoso sexual en su contra. La emisión que se vio a través de la plataforma de streaming, cuyo rodaje había sido suspendido en octubre de aquel año, sumó al elenco a la actriz Diane Lane ("Unfaithful") y al actor Greg Kinnear ("Little Miss Sunshine").

Sin embargo, producto del escándalo que rodeó a Spacey, sumado a la gran pérdida monetaria que esto significó para la compañía, resultó ser la última temporada. Cabe recordar que Spacey fue acusado por el actor Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26. A partir de ahí, Netflix decidió cortar el vínculo laboral con el actor y excluirlo de eventuales nuevos proyectos.

Sin ir más lejos, por aquel entonces la compañía anunció que tampoco iba a estrenar la película "Gore", producida por Spacey y en la que el actor interpretaba al escritor Gore Vidal. ¿Pero cuánto le costó esta decisión a la empresa estadounidense de entretenimiento?. Por el despido, el intérprete cobró como una suerte de “indemnización” alrededor de 40 millones de dólares para que no fuese relacionado de nuevo con la marca.

Al mismo tiempo, Netflix tuvo que asumir los costos de la eliminación del personaje de Spacey en la serie. Pero esa no fue la única pérdida a la que debió enfrentarse Netflix. Cuando se dio a conocer el escándalo, House of Cards se encontraba en plena fase de rodaje, con 11 de los 13 episodios finales grabados. El equipo de la serie tuvo que recomponer las piezas de la última temporada y eliminar de la forma más digna posible la figura de “Frank Underwood”.

Pero a tres años de aquel escándalo, se dio a conocer este martes Spacey deberá pagar 31 millones de dólares a la productora MCR, responsable de la serie "House of Cards", como indemnización por ruptura de contrato y para paliar los perjuicios que causó con su comportamiento durante el rodaje en el que fue acusado por acoso sexual.

La multa fue aprobada por un tribunal de arbitraje el año pasado, pero se conoció ahora porque la compañía presentó una petición en la Corte Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, en la que reclama el pago de esa cantidad. Según el diario The Hollywood Reporter (propiedad de MCR), el tribunal de arbitraje sostuvo que el actor incumplió los términos de su contrato debido a su aberrante comportamiento.

El documento presentado en el Tribunal señala que los mediadores consideraron que Space violó las exigencias de su contrato en cuanto a comportamiento profesional al "incurrir en ciertas conductas en relación con varios miembros del equipo en cada una de las cinco temporadas que protagonizó y produjo 'House of Cards'".

MRC puso fin a su relación profesional con el actor en 2017, después de que este fuera acusado por distintas personas de conducta sexual inapropiada. Además, se vieron obligados a detener la producción de la sexta temporada de la serie, reescribirla para eliminar al personaje de Spacey y acortarla de 13 a ocho episodios para cumplir con los plazos establecidos, lo que supuso decenas de millones en pérdidas, según el documento.

Por su parte, los abogados de Spacey argumentaron que las acciones del actor no fueron un factor sustancial en las pérdidas del programa. El caso de Spacey se enmarcó en la oleada de denuncias por acoso o abuso sexual que estalló contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y que desde entonces ha salpicado también a cineastas como James Toback y Brett Ratner y al actor Dustin Hoffman.

Rapp, hoy de 48 años, había relatado en el 2017 que Spacey lo manoseó en un hecho sucedido en 1986. Su acusación llegó ahora a los tribunales gracias a una reciente ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales infantiles denunciar años después de los hechos. Según los documentos de la causa, Rapp tenía 14 años y actuaba en una obra teatral de Broadway cuando conoció a Spacey, en aquel entonces de 27.

El ex protagonista de House of Cards invitó al menor a su departamento de Manhattan y, de acuerdo al relato de la víctima, "intencional y voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado". Concretamente, Spacey manoseó a Rapp tocándole las nalgas y luego lo levantó, lo llevó hacia la cama y se tumbó encima de él. Asustado, el adolescente se atrincheró en el baño antes de huir del lugar.

La segunda denuncia parte de una persona identificada sólo con las iniciales C.D, quien habría conocido al actor en una clase de teatro que ofrecía en el condado neoyorquino de Westchester. En este caso, el abuso ocurrió en 1983, cuando el denunciante tenía 14 años. Al igual que en el hecho que tuvo como víctima a Rapp, Spacey invitó a C.D. a su hogar y lo forzó a tener relaciones sexuales.

La víctima relató que los abusos se repitieron "en diferentes ocasiones" hasta un episodio en el cual el actor "intentó sodomizar" al menor, quien decidió escapar. Tanto Rapp como C.D demandaron una compensación de parte de Spacey por daños emocionales. El actor, mientras tanto, aseguró en el 2017 no recordar lo sucedido y ofreció "la más sincera disculpa", desatando una polémica ya que aprovechó ese mismo comunicado para relatar que era homosexual.

Luego decidió internarse en un lujoso centro de rehabilitación para tratar su "adicción al sexo". Además de estas dos denuncias, otros dos casos contra Spacey llegaron a los tribunales en el 2019 pero no avanzaron. Un masajista de Los Ángeles lo denunció por un abuso sexual supuestamente ocurrido en 2016 pero lamentablemente murió antes de que la fiscalía presentara cargos.

En Massachusetts, mientras tanto, un joven que lo había acusado de un hecho similar 2016 invocó su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio y el caso se paralizó. Luego de las acusaciones en su contra, Netflix prescindió de los servicios de Spacey y lo despidió tanto de House of Cards como de la película biográfica dedicada a la vida del escritor Gore Vidal que estaba a punto de protagonizar.