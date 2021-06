Khaby Lame, la historia del senegalés que se quedó sin trabajo y ahora reina en TikTok

Al igual que millones de personas en todo el mundo a partir de la pandemia de coronavirus, el senegalés Khaby Lame perdió su trabajo de obrero en la ciudad italiana de Chivasso y se vio obligado a volver a vivir con sus padres.

Mientras buscaba volver al mercado laboral, recurrió a TikTok para distraerse y comenzó a grabar él también sus propios videos. Poco a poco, logró encontrar un estilo simple y a la vez hilarante.

Así, a partir de videos en los cuales otros usuarios mostraban intrincados "desafíos" y formas inusualmente complicadas de resolver problemas, él ofrecía soluciones simples remarcadas por un gesto irónico que se convirtió en marca registrada. Siempre, eso sí, en riguroso silencio.

La fórmula de Khaby funcionó y comenzó a sumar invitados famosos, usualmente del mundo del fútbol. Hincha fanático de Juventus, logró la colaboración de uno de los ídolos históricos del club, Alessandro Del Piero, así como del actual jugador del club Arthur Melo y de la "Joya" Pablo Dybala (quién apareció en uno de los videos del senegalés junto a su novia Oriana Sabatini).

Luego de más de un año, logró reunir 65 millones de seguidores en Tik Tok. Incluso se vio forzado a confiar en una agencia de community management de famosos para que le ayude a manejar el tremendo caudal de fama que tiene en redes sociales.

"Para ser sincero, no esperaba este éxito en lo más mínimo. Mi objetivo es simplemente entretener a la gente", declaró en diálogo con la prensa italiana. "Es mi cara y mis expresiones las que hacen reír a la gente: es un lenguaje global".

Khaby y sus padres llegaron a Italia desde Senegal cuando él tenía apenas un año, y creció en un complejo de viviendas sociales. "A la mayoría de las personas les resulta feo revelar que viven allí, pero para mí son un lugar al que le debo todo", aseguró. "Me enseñaron, me educaron y me permitieron cultivar muchos vínculos. Pienso, por ejemplo, en los amigos con los que crecí jugando al fútbol en el patio de recreo".

Además, aseguró que no se dormirá en los laureles de TikTok y que apuntará a diversificar cada vez más sus contenidos. "Me gustaría instalarme en otras plataformas como Twitch y YouTube", explicó. "Sería un sueño para mí poder ayudar a mis amigos de toda la vida algún día, así como a mi familia. Al igual que yo, mis dos padres no esperaban todo esto y están encantados. Espero seguir así".