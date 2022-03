Kun Agüero y otra crítica a Argentina: ahora contó que intentaron secuestrar a una de sus hermanas

Desde diciembre, cuando confirmó que dejaría el fútbol por un problema cardíaco, Sergio Agüero se transformó en una de las personalidades más famosas del stream. Entusiasmado, el Kun armó su propio equipo de deportes electrónicos denominado Krü Esport, y, casi todos los días, habla con sus seguidores o con algunos de sus nuevas colegas.

En los últimos días, y a través de su propio canal, el Kun charló con Gonzalo Banzas, y reveló que, hace unos años, su familia corrió peligro. En primer lugar, el ex delantero relató por qué no volverá a vivir en su tierra natal, después de tantos años en Europa. “No voy a vivir a Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo”, comenzó Agüero.

Y completó, con una generalización absoluta y una dura crítica hacia el país que lo vio crecer como profesional: “Hoy la gente en Argentina, hay que ser sincero y contar bien las cosas, yo tengo a mis amigos y todo el mundo: la gente se está yendo a vivir a barrios cerrados. Todo el mundo se está yendo a los barrios cerrados”.

Entonces, para justificar sus dichos, el ex Independiente dio un ejemplo sobre su familia. “Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado tiempo atrás, te estoy hablando de 10 años, es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros”.

Fue entonces cuando reveló que una de sus hermanas estaba en peligro. “Yo por suerte tengo bastantes contactos y me dijeron que estaban buscando a algunas de mis hermanas. Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste como son los pendejos: ‘A mi me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto’. Cuando te pasa algo la que sufre es la familia y está con los huevos en la garganta”, relató sobre aquel hecho.



Su retiro del fútbol y otro de sus palos a Argentina



A mediados de diciembre del año pasado, el Kun anunció su retiro del fútbol por una arritmia cardíaca y cuando solo tiene 33 años. Según el trastorno que le detectaron, la frecuencia del ritmo de los latidos de su corazón se vieron alterados. El futbolista había sentido una extraña sensación de ahogo en su pecho durante un entrenamiento y, finalmente, durante un partido con el Barcelona frente al Alavés, el último de su carrera, en el que debió ser sustituido.



"Mi corazón me avisó antes. Diez días antes tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Ahí me hicieron bastantes chequeos y parecía que estaba bien, pero después pasó en el partido y la verdad que no me lo esperaba tampoco", había dicho el Kun. Y completó: “En el partido empecé a sentir, cinco minutos antes, mucho calor en el cuerpo. Pensaba que era por el partido, creía que era por volver a jugar como titular después de tanto tiempo".

Dedicado de lleno a las transmisiones en Twitch, Agüero se animó a opinar sobre la economía del país. Por supuesto, generó política cuando habló sobre el impuesto al patrimonio. Sin vergüenza, lanzó: “A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%”.

Y agregó: “Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”.

En ese punto, expuso: "La gente es muy sensible acá. Yo no estoy en contra de pagar impuestos, yo los pago y en Inglaterra pagaba el 50%. Lo que digo es que por más que esté en Argentina, España o Hong Kong, en cualquier parte del mundo donde haya que pagar un impuesto al patrimonio me parece injusto por más que me digan que es para ayudar porque ya estoy pagando un montón de otros impuestos”.

Y cerró: “El país que después haga lo que quiera, yo cuido mi plata y me la gané yo. Lo que digo es, si no tenés ingresos, seguís pagando patrimonio. Si tenés 100 y te van a sacar de a dos todos los año, un viejo que se retiró, no quiere laburar más. ¿Va a estar laburando para seguir pagando el patrimonio? Los millonarios viven en Florida, en Gran Bretaña, Madrid, Dubai, donde no hay patrimonio. Yo tengo un montón de plata invertida en Argentina, no me voy a ir de acá".

Hace pocos días, Agüero también había asegurado, durante una entrevista con Ibai, el famoso streamer español que las vacunas del coronavirus “no tenían sentido”. “Yo me contagié un montón de veces y las vacunas no sirvieron para nada. Tres o cuatro veces lo tuve (coronavirus), o sea, que la vacuna no sirve para un carajo. Me agarró covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió", lanzó.