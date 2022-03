¡Kun, andá a estudiar! Agüero quedó en offside al opinar sobre las vacunas: "No sirven para un carajo"

Desde que anunció su retiro definitivo a sus 33 años a causa de una arritmia cardíaca, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón, que se le manifestó hace más de tres meses cuando fue a disputar un centro aéreo dentro del área del Alavés, Sergio "Kun" Agüero se volvió más frontal y contundente, a veces, opinando sin tener la razón, ni conocimientos sobre el tema que trata y, tal vez sin darse cuenta, generando un daño a mediano o corto plazo.

Resulta que el ex delantero cambió las canchas por las plataformas 2.0. Sin ir más lejos, armó su nuevo equipo de eSports y lo presentó a través de una transmisión en vivo en su canal de Twitch. Con la llegada de "KRÜ", el ex futbolista se metió de lleno en el mundo de los deportes electrónicos, que hasta ahora eran un hobbie que inició casi por casualidad, impulsado por la pandemia de coronavirus.

Cuando el virus lo obligó al aislamiento, el "Kun" abrió su propia cuenta de Youtube, luego hizo lo propio en Twitch, y comenzó a realizar streamings. Así, fue ganando seguidores -actualmente tiene 3,8 millones de seguidores en la plataforma morada- y se metió de lleno en un mundo que lo atrapó desde el principio con juegos como el FIFA, Legue of Legends y GTA, entre otros, y haciendo colaboraciones con otros streaming de gran porte como Ibai o el Rubius.

Y fue durante una charla con el youtuber bilbaíno que Agüero lanzó una contundente opinión sobre las vacunas. "Tres o cuatro veces lo tuve (coronavirus), o sea, que la vacuna no sirve para un carajo", disparó el ex atacante, mientras manifestaba su enojo por atravesar esa situación en la época en la que era futbolista del Manchester City, durante un vivo visto por miles de personas.

En ese momento y al percatarse que su compañero de streaming se estaba quedando en offside, Ibai lo interrumpió y entre risas buscó bajar los decibeles: "No digas eso tío, sí que sirve". Pero descontento con la situación, el Kun redobló la apuesta y retrucó: "Me agarró covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió". Lo que el ex delantero de Independiente olvidó es lo que repitieron los expertos médicos durante toda la pandemia: las vacunas no evitan el contagio en un 100% pero logran que la enfermedad no sea grave.

Para aquellos que recibieron una dosis de refuerzo, la efectividad de la vacuna puede aumentar hasta el 75%. Un estudio de Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), analizó la incidencia de contagios de coronavirus cada 100 mil habitantes para las personas vacunadas y las no vacunadas desde principios de 2021. En octubre, una persona no vacunada tuvo 5 veces más chances de contraer coronavirus que una vacunada.

Entre el 5 y el 19 de diciembre de 2021, la incidencia para quienes no se vacunaron creció de 500 a casi 3.500 contagios cada 100 mil habitantes, mientras que para el caso de los vacunados pasó de poco más de 100 a menos de 500, de acuerdo al estudio sobre la cantidad de casos entre vacunados y no vacunados hecho por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Según datos del Consejo Científico de Covid-19 de Francia, la vacunación reduce en un 60% el riesgo de infección y en un 50% el riesgo de transmisión de una persona vacunada que está infectada.​​​​​​. En una conferencia de prensa, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que antes de la llegada de la Delta, las vacunas disminuían la transmisión en un 60%. Con su aparición, la cifra se redujo a 40%. Por eso, Kun, antes de hablar hay que informarse.

Pero no fue la primera que se mandó el ex delantero. Días atrás, Agüero generó otra polémica al hablar sobre la economía del país y generó polémica al opinar del impuesto al patrimonio durante uno de sus streamings. “A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura", sentenció.