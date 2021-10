L-Gante desmintió haber pedido alcohol y una Play para su show: "No escabio cuando trabajo"

La polémica se instaló en las últimas horas, y aún continua, luego de que desde La Barra Bailable señalaran que tuvieron que cancelar el show que iba a dar L-Gante en el Club Pueyrredón, de Venado Tuerto, en medio de la maratón de espectáculos que brindó el artista este fin de semana XXL en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, ante más de cuatro mil personas debido a que no pudieron cumplir con las "exigencias" del cantante.

A través de un descargo en las redes sociales, detallaron: “Por requerimientos de materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos, por eso estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 09/10/2021 en la Ciudad de Venado Tuerto".

Los organizadores contaron que la devolución de las entradas (cuyo valor era de dos mil pesos) se realizará a partir de este martes y acto seguido, optaron por dar a conocer la gran cantidad de artículos, entre ellos una PlayStation 5 y varios juegos, que L-Gante exigió para el show. En el documento se puede leer que el cantante habría pedido equipos de sonido, consolas, monitores, micrófonos, luces, y demás complementos.

En la lista también figura una PlayStation 5, los juegos de FIFA y Call of Duty y un TV LED de 55 pulgadas o superior para poder divertirse durante su tiempo libre. Además, habría exigido un whisky, bebidas energizantes, aguas, fiambres, pizzas y hamburguesas, entre otros. Pero la respuesta del cantante no se hizo esperar y, muy molesto con la producción del show, desmintió esta versión.

Primero lo hizo a través de su cuenta de Facebook, donde afirmó: "Gente eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca para este lado. No le crean y reclamen lo suyo. Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando, corrrrrrrta. PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el moño".

Al mismo tiempo, compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram mostrando con lujo de detalles las "comodidades" que tuvo en el camarín de su último show. "¡Acá estamos rey! Tranqui, ¿vos ves alguna Play o un LCD de 55´?", le preguntó a sus casi 4 millones de seguidores, mientras que en las imágenes solo se alcanza a ver a su mamá, un puñado de frutas (incluida media sandía, bananas, manzanas y naranjas), varias gaseosas, masitas y facturas.

El artista también mostró que solo cenó fideos con tuco, queso, pan y agua mineral, mientras que en un plato al fondo se puede llegar a ver varias golosinas, como turrones y caramelos. "No se coman el chamuyo", concluyó. Del show que aparentemente iba a realizar en Venado Tuerto y que finalmente fue suspendido, iban a participar cerca de 4.500 espectadores que abonaron sus respectivas entradas a un valor de dos mil pesos cada una y que actualmente reclaman la devolución del dinero.