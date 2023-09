L-Gante, en libertad: los millones que perdió, el guiño a Tamara y el desaire letal de Wanda

L-Gante pasó más de cien días preso en la DDI de Quilmes y lo primero que hizo el viernes por la noche, después de que la Justicia le otorgara el cese de la prisión preventiva, fue reencontrarse con su hija Jamaica y su ex pareja, Tamara Báez. El fastuoso festejo por el cumpleaños de la nena, los millones que perdió durante la detención, el coqueteo con la madre de su hija y el desaire que le dedicó Wanda Nara desde Estambul.

Este fin de semana, el trapero celebró el segundo cumpleaños de su hija con una fastuosa fiesta a todo trapo en su mansión. Báez, quien lo acompañó durante toda la detención, estuvo presente y los padres de Jamaica se mostraron muy acaramelados. "Terminando el cumpleaños en familia como tiene que ser", destacó Tamara en sus redes sociales, con un video en el que se la podía ver muy mimosa con el padre de su hija.

Horas antes, en el marco de una entrevista con Vorterix, el músico ya había anticipado la posible reconciliación con la madre de su hija. "Lo que puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara; después medio que me emocioné por la fama y estuve a full", advirtió, en alusión a sus fugaces romances y a la relación nunca blanqueada con Nara. "Después, lo más cerca que estuve de una relación fue con Wanda y hasta ahí", aclaró.

Pese a los constantes desaires de la mujer de Icardi, el trapero reconoció que, en privado, la ex conductora de Masterchef le acercó sus cariños a través de su madre: "No estaba Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina, un diez. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor. No estamos en una relación, ni nada; pero le tengo cariño".

Consultado sobre el vínculo que mantiene en la actualidad con Báez, L-Gante fue tajante: "Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja, pero sí como familia. Cuando sea posible, volveremos".

Con la posibilidad de una reconciliación a la vuelta de la esquina, el trapero ahora ocupa sus horas en recuperar el dinero que perdió durante su detención. Según consignó el periodista Juan Etchegoyen, el trapero perdió un millón y medio de dólares de facturación. "Esta cifra de dinero que habría perdido el músico responde a conciertos cancelados, acuerdos publicitarios que no se pudieron hacer: shows privados y eventos en general que L-Gante tendría que haber asistido. El inconveniente fue que en algunos casos ese dinero se pagó previamente y tuvieron que devolverlo".

El desaire de Wanda Nara, tras el acercamiento de L-Gante a Tamara Báez

Después de que el trapero confirmara la naturaleza del vínculo que mantuvo con la mujer de Mauro Icardi, Wanda decidió subir a las redes un divertido video junto a sus hijas menores: Francesca e Isabella. En el mismo, ayudada por una sugestiva canción, les dio, tal y como ella destacó, "clases de empoderamiento" a las pequeñas.

Divertida, Wanda se mostró tiktokeando al ritmo de una canción del cantante Sech, con llamativas estrofas: "Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo".

Luego, mientras que Báez y L-Gante celebraban el cumpleaños de Jamaica, Wanda se mostró en la cancha apoyando a su marido, a quien no dudó en arrobar para dejar bien en claro que esta vez la reconciliación con el delantero "va en serio". ¿Será?