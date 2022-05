L-Gante explicó qué pasó en el recital de Tini y se enojó con los periodistas: “Son unos muertos de hambre”

Un show deslumbrante. Pantallas gigantes. Bailarines increíbles. Canciones super pegadizas. Y una artista genial: Tini Stoessel. Todo eso no alcanzó para que el foco estuviera puesto en uno de los artistas invitados, cuyo comportamiento llamó la atención del público, de los usuarios de redes sociales y hasta de la propia cantante.

Todo sucedió en la noche del sábado, en el Hipódromo de Palermo, donde Tini realizó un mega recital que contó con la presencia de L-Gante, con quien entonó uno de los mayores éxitos del año: Bar. Todo marchaba bien hasta que sobre el final de la canción, el joven dejó de manera imprevista el escenario.

Dicha acción llamó la atención de la panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi, que aunque no fue al show, opinó sobre lo que sucedió. “Acá pasó algo raro al final. Miren”, escribió junto al clip del momento en el que Elián Valenzuela, camina unos pasos y se va del escenario mientras Stoessel lo mira fijo.

“Es como que L-Gante se pierde y se baja antes, y Tini se lo queda mirando como diciendo ‘¿a dónde vas’?”, expresó Berardi en una segunda historia desde su cuenta de Instagram. Luego sumó otra historia para criticar al cantante y escribió junto a un video en el que se lo veo con la mirada perdida: “Y aquí se va a la m…. así de la nada. La dejó sola antes de tiempo, y nos quedamos todos…”.

En tanto, los fanáticos de Tini castigaron duro a L-Gante desde Twitter. Desde “Qué incómodo cuando L-Gante se fue porque Tini literalmente no sabía qué hacer. Mínimo esperá a que termine la canción para irte ¡por dios! 0 profesionalismo” a “L-Gante es el claro ejemplo de desagradecido. Se fue de la nada y dejó a Tini cantando sola”. Otros afirmaron “Pobre pibe, hace dos años era uno más del barrio y ahora está cantando con Tini en un estadio lleno. Hay que ver si tuvieron tiempo de ensayar, igual un caballero, la dejó sola al final para que los aplausos sean de ella que era la estrella del recital” y otro escribió “Re respetuoso L-Gante, hasta le hizo una reverencia cuando se despide. Dejó lucirse a Tini, cantó y salió”.

De hecho, Juan Etchegoyen, periodista de Mitre afirmó: “Tengo información muy sensible que me pude enterar en las últimas horas. (…) Muchos decían que L-Gante podría estar enojado por las cosas que pidió y no se lo otorgaron. Esto fue desmentido por L-Gante en un vivo de Instagram”.

“Me cuentan que le entorno de Tini estaría enojado con L-Gante y que, después de que se fue del Hipódromo, empezaron a escucharse diferentes frases como ‘se le subió la fama a la cabeza’, ‘no es profesional lo que hizo’, ‘nunca lo vi así, tan mal’, y ‘no lo inviten más’”, también dijo.

Y finalizó: “Tremendas frases del entorno de Tini contra L-Gante. Cuando pregunto quién dijo todo esto, no me dieron ningún nombre. ¿Habrá sido Alejandro, el papá de Tini u otra persona cercana a la cantante?”.

Más allá de las críticas, L-Gante guardó silencio y no emitió ninguna respuesta contra quienes lo atacaron. Hasta ahora. Luego de viajar a Madrid, España, junto a su novia Tamara Báez y a su hija Jamaica, utilizó su cuenta de Instagram para explicar qué sucedió con Tini. “Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito pero la gente dice que se vio raro ¿no?”, afirmó.



Y siguió: “Y las cámaras que había ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas más en el escenario y no pasó nada raro”.

Por último, dijo: "Pasa que los medios estos que son faranduleros les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa. Total, la gente dice ‘¿a ver qué dicen de L-Gante ahora?’ Si vos sos piola no les creas porque son unos muertos de hambre que no saben ya que hacer”.