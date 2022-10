¡L-Gante, keloké!: su ex lo acusó de fumar "marihuana" frente a su hija de un año

El fin de semana tras estar como espectador en el show de Daddy Yankee, Elián Ángel Valenzuela -popularmente conocido como L-Gante- fue acusado de protagonizar una fuerte discusión con la policía y ser detenido. El episodio ocurrió en la autopista Ricchieri, en donde el cantante de cumbia 420 se enfrentó con los agentes de tránsito tras incumplir las normas de velocidad.



L-Gante.

Su abogado, Alejandro Cipolla, habló con TN y afirmó que era falsa la información sobre su escandalosa detención y advirtió: “Solo fue una multa de tránsito por exceso de velocidad. No hubo demora, solo una discusión ínfima que duró un minuto”. Si bien la defensa de L-Gante generó dudas entre sus seguidores, se difundió rápidamente una foto de él junto a los agentes de tránsito.

Cabe destacar que esta no fue la única problemática en la que se vio envuelto Elian en los últimos días, ya que su ex pareja, Tamara Báez, salió nuevamente al cruce y lo acusó de devolverle a su hija con "olor a marihuana". El abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo, habló en Karina a la Tarde y reveló que L-Gante deberá ser más cuidadoso y respetuoso con su hija Jamaica. “No puede ser que él se lleve a una menor y que la menor venga con olor a marihuana”, explicó el letrado.

L-Gante, Tamara Báez y Jamaica.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: “Estamos hablando de una bebé que tiene un año y cuando él la lleve va a tener que tomar sus precauciones”. Además, Merlo se refirió a la importancia del rol que tiene Cipolla en el caso: “Va a tener que ver que delante de esa menor nadie fume ni pasen situaciones que no tienen que pasar. Yo veía que estaba todo bastante mal, no había horarios ni cuidados hacia la beba”, concluyó.

Por otra parte, Merlo afirmó en Nosotros a la Mañana que el entorno en el que el cantante estaba con su hija, era en una casa donde “pasaban cosas”. “Jamaica no puede estar con diez amigos en una casa donde pasan cosas. Nosotros queremos que la menor esté en un lugar acorde al año que ella tiene. Que sea un ámbito familiar, de contención, y que pueda disfrutar del papá”, reveló Juan Pablo.

En la pelea judicial entre la ex pareja, Tamara no aceptó la oferta que recibió de 50 mil pesos y le reclama al músico un millón de pesos de cuota alimentaria. Desde la defensa de L-Gante salieron al cruce de una manera irónica: “Tamara pidió para lo que son los gastos de Jamaica un millón de pesos mensuales. Claramente, es ilógico, pero bueno. Yo no conozco ningún bebé que gaste un millón de pesos”, expresó Cipolla en A la Tarde.

L-Gante.

Cabe destacar que desde el círculo del cantante, confirmaron que se le comprará una casa a Tamara para que pueda vivir junto a su hija, ya que en diciembre de este año se le vence su contrato de alquiler actual. Sin embargo, la batalla entre los jóvenes no afloja y siguen en pie las denuncias de violencia de género. “Tenemos que proteger a la menor y a la persona que está sufriendo violencia de género”, concluyó Merlo haciendo referencia a las denuncias de Tamara Báez por violencia económica, maltratos y acoso.