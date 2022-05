L-Gante la ninguneó y La China se la mandó a guardar:  "Cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba"

Durante los últimos días de abril, mucho antes de su actual disputa con LAM y su noviazgo con Rusherking, Eugenia Suárez se había volcado nuevamente al escenario musical. "Venía escuchando a Santi (Celli) hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música”, había destacado la ex Casi ángeles.

Así fue como después de varias semanas anunciándolo lanzó "El juego del amor”, un dueto con el artista cordobés Santiago Celli. “Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos.“Para mi es un placer, estoy agradecida, contenta, como en el primer día de colegio, quiero escuchar ya la canción”, agregó la actriz.

En aquel momento, la China contó con que aquella colaboración era la primera de varias, y que juntos ya estaban trabajando en las canciones de su autoría, que ella confía en que puedan mostrar a partir de junio, aunque él se mostró más cauto. “Tan arrebatada yo, Tan acobardado vos, Fuimos inocentes en el juego del amor”, canta la China, con calma y algo de resignación en medio de las corridas y la desesperación en la previa del fin del mundo.

Luego de aquella presentación, La China comenzó a protagonizar un nueva polémica. Resulta que la ex ATAV denunció en las redes sociales que es víctima de una campaña mediática en su contra orquestada por Ángel de Brito y las integrantes de su programa LAM. “Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, lanzó la actriz al compartir un hilo de Twitter hecho por un internauta que repasa todos los momentos en el que se habla de ella en el programa de América TV.

Todo estalló luego de que De Brito diera a conocer el encuentro que vivieron La China Suárez y Thomas Nicolás Tobar, el rapero conocido como Rusherking. Pero el conductor de LAM no es el único frente abierto de la actriz, ya que en las últimas horas recibió críticas de parte de María Becerra, ex pareja de Rusherking, y Elian Ángel Valenzuela, alias L-Gante, quien la ninguneó en vivo al ser consultado sobre la posibilidad de cantar un dueto con ella.

En una nota con Socios del Espectáculo, le preguntaron al cantante si había chances de una participación con La China. Con total ironía, L-Gante respondió: “Uh. ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”. Además, el músico no solo se refirió a la carrera musical de la China, sino que también habló con humor del noviazgo de la actriz con Rusherking. “¡Qué locura, ¿no?! ¡Los re engancharon! Hay que hacerla bien, pero portarse mal”, bromeó.

Al respecto, La China -que ya no se calla nada- acudió a las redes sociales para ubicar de cierta manera al popular creador de la cumbia 420. “Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al ped..., igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, lanzó la actriz en su cuenta personal de Twitter recordando, quizás, sus canciones en las tiras infantiles de Cris Morena como, por ejemplo, Casi Ángeles.

Días atrás, Becerra alimentó los rumores de enfrentamiento con la China a partir de un polémico comentario que hizo en sus historias de Instagram. La cantante había estado compartiendo escenario con Tini Stoessel, quien ofreció una serie de recitales en el Hipódromo de Palermo, y ésta le agradeció haber compartido ese momento tan importante con ella mediante una story. “Gracias por haber estado, sabés cuanto te amo y admiro”, le escribió la actual novia de Rodrigo de Paul.

Enseguida, María reposteó el mensaje de su colega, con quien grabó el hit Miénteme, y le dedicó una palabras que más bien parecían una indirecta para la actual pareja de su ex. “Te amo tanto Tinita, gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, escribió Becerra.

Cabe recordar que la ex ATAV también había sido vinculada a De Paul en octubre del año pasado, cuando ya habría empezado a salir con Tini. A partir de este nuevo escándalo, La China se volcó a sus redes y disparó: "2022 y siguen enfrentando mujeres a lo loco. Que se mejoren. Feliz lunes”. Y un día antes, respondiendo a los mensajes negativos que hablaban de su actual pareja, sentenció: “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual”.