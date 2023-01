L-Gante mostró a su nueva novia desnuda y su ex la liquidó: “Trabaja en la noche con señores mayores”

El que está soltero, duerme con quien quiere. Así que con esa máxima, Elián Valenzuela, alias L-Gante blanqueó su affaire con joven, que se hizo famosa en Instagram por mostrar su físico y también su auto de alta gama. De esa manera, el cantante le dedicó un mensaje a Wanda Nara, quien desde Punta del Este dijo sobre su supuesto romance con él: “Me vinculan con cada uno…”.

Por todo eso, el creador de la cumbia 420 publicó imágenes desde la cama y desnudos luego de una noche de pasión. Sin dudas, esa fue la forma que eligió para que Wanda sepa que ya es parte del pasado. En tanto, Micaela también publicó varias historias de Instagram en las que se los ve sin ropa y cuando comparten un tostado de jamón y queso.

“Pintó el hambre”, escribió la joven. Por su parte, L-Gante afirmó: “Esta es la posta”. La grabación se filtró cuando todavía no se sabía quién era la amante del cantante. Aunque horas después, salió a la luz que se trata de una joven que suele mostrar sus curvas para sus seguidores desde Instagram.

Micaela sueña con trabajar como modelo y por eso, en sus redes sociales, muestra sus viajes por la Argentina y su auto BMW. El gusto por los autos es algo que comparte con L-Gante. Además muestra su exuberante cuerpo a sus miles de seguidores. La joven suele mostrarse en hoteles de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. No queda en claro si consiguió canje o suele tener algún tipo de acuerdo porque se muestra en habitaciones que suelen costar más de 50 mil pesos por noche.

Al ser consultada por un cronista de América, Tamara Báez, la ex mujer del cumbiero y madre de su hija Jamaica, afirmó que no le importa con quién el cantante. Pero liquidó a la influencer que se mostró abrazada y desnuda con él.

“Sí, me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, afirmó Tamara sobre el supuesto trabajo de Micaela. Y le sumó un emoji que está vomitando. Ensegida sumó: “No la conozco. La conocen en el ambiente nocturno”. Y finalizó: “Con Elián solo tenemos relación por nuestra hija y no me interesa lo que haga él. A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Lo único que quiero es que mi hija está bien”.