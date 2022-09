L-Gante negó la infidelidad, pero Tami Báez no le cree nada y sigue en pie la separación

El cantante L-Gante viene siendo un fenómeno de la música popular local, y desde que se refirió a él la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la versión del abecederio que realizó, su figura no paró de crecer y de instalarse en la cultura mediática local.

De hecho, en estos momentos el artista participa del programa que conduce Marcelo Tinelli 'Canta conmigo ahora', en donde cumple el rol de jurado del certamen. Allí fue que, durante una entrevista de Socios del Espectáculo, trató de minimizar y negar el video donde se lo vio saliendo de un hotel alojamiento junto a la bailarina Luli Romero.

"Es cualquiera. Yo estoy podrido de todo eso", sentenció el cantante cuando fue interrogado sobre el video filtrado.

"Y más vale que no me voy a regalar, pero bueno. Tampoco quiero darle fama a nadie", continuó, dando a entender que renegaba de la publicación de Romero en un grupo de Facebook de Justin Bieber en Argentina, el cual integran 50 mil personas, y donde pedía ayuda para borrar el video donde la habían escrachado.

Ella se cansó

Después de tanto rumores de infidelidad que cruzaron la vida del cantante en el último año, su pareja y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, decidió ponerle fin a la relación.

Desde la filtración del último video, la rubia cambió sus apariciones en redes sociales, para dejar en claro que ya no está de novia.

"Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso, si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar", decía la frase de la cuenta Poesía Pura que compartió en su Instagram la semana pasada.

También hubo lugar en sus historias para aclarar que iba por la senda de la soltería y para anticipar que ya se encuentra "ultimando detalles" con su abogado Juan Pablo Merlo, con quien estaría avanzando en un acuerdo de separación.

Detalles de una separación conflictiva

La periodista Estefi Berardi reconstruyó la situación del hogar que comparten Báez y L-Gante, a partir de publicaciones de ambos que se vieron en redes sociales, y llegó a una conclusión bastante peligrosa y conflictiva.

"Ayer encontré algo que me llamó mucho la atención en sus redes sociales", comentó en el programa Mañanísimas de Ciudad Magazine. “Por un lado veo primero una foto de L-Gante con Jamaica a upa y se le ven lastimaduras en los puños, en los nudillos”, expuso Berardi.

"Y al ratito veo una historia de Tamara en la que se ve la puerta rota de su casa", detalló la panelista, quien luego duplicó su apuesta y apuntó a una doble intencionalidad: "Yo no sé si lo hizo a propósito para que se vea".