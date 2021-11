L-Gante sufrió la altura y se descompensó al llegar a Bolivia: “Oxígeno 420 pa’ los negros”

Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, volvió a ser noticia en las últimas horas, luego de su arribo a Bolivia para hacerle frente a un extenso cronograma de shows. “Sos bueno, estás enfocado, todos los días proyectas algo nuevo , tenés una agenda/calendario completa de ocupaciones, trabajas mucho, pensás en tu futuro y estás acomodando tu vida y familia. Tan solo con 21. Con eso tenés que estar feliz, tu parte ya está", había escrito horas atrás.

Y agregó: "Tenes la motivación de tu gente y el aguante tuyo de un buen turro de abajo. Que la cuenten como quieran”. Pero lo cierto es que al llegar al aeropuerto de Oruro, la famosa "altura" del país vecino le jugó una mala pasada y el cantante se descompensó: tuvo que ser asistido. “Oxígeno 420 pa’ los negros”, escribió sus redes sociales, apenas minutos después de haber llegado a Bolivia.

La popularidad de L-Gante escaló en los últimos meses hasta el punto que fue recibido por el presidente Alberto Fernández. “Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como LGANTE; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba. Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe, también voy a estar", había afirmado tras las críticas por su visita a Olivos.

Durante el último fin de semana, L-Gante llevó a cabo una gira por Santa Fe, Corrientes y Chaco, y hasta fue duramente cuestionado por Enrique Pinti, quien no dudó en asegurar que “no tiene talento”. “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio. Cuando yo era chico, había un cantante folklórico que se llamaba Antonio Tormo, que toda la gente que sabía de música lo tildaba de grasa, o a Alberto Castillo", dijo.

Según Pinti, aquellas personalidades tuvieron "un éxito bárbaro" comparado al que tiene en la actualidad Valenzuela."Era lo que hoy en día podría ser L-Gante. Yo suelo poner en la carpeta negra a gente que después se convierten en clásicos de lo popular, entonces hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera está haciendo. Yo no le veo mucho talento", sostuvo en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Luego, el capocómico agregó: “Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”. Al final, fue contundente y sobre el cantante de “Cumbia 420″, afirmó: “No me llega”.

Algo similar le había ocurrido con Patricia Sosa, la cual también había cuestionado la figura de L-Gante: "“Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario. Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata más de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo".

Si bien destacó a artistas como María Becerra y Nicki Nicole, que son de su agrado, Sosa le hizo un contundente desplante a L-Gante y a su género: “Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción. Hay algunos que no entiendo nada de lo que dicen. Hay cosas que me gustan, pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina".Pero la respuesta de L-Gante no se hizo esperar, ya que acudió a las redes sociales para contestarle con mucha ironía. “Patricia, dejá de loriar (sic) y vení, así le cantas unos temas a mi mamá y a las amigas. Pasame tu rider”, disparó Valenzuela.