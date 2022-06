L-Gante tuvo que ir a declarar, se rió del abogado de la denunciante y lo apodó: “El más toma meme”

Con el éxito, a veces, llegan los escándalos. Y L-Gante ya es un experto en todo eso. En diciembre del año pasado, el cantante fue denunciado por chocar y agredir a una pareja. Además, en la acusación también fue involucrada Tamara Báez, su novia.



Tal como contó la denunciante, llamada Rocío, ella manejaba camino a un hospital de la zona oeste porque se le habían salido los puntos de una operación que había tenido en la boca, cuando tuvo un accidente de tránsito por culpa de L-Gante.

Según consta en la denuncia, luego de chocarla, encerrarla y hacerla detener, la obligaron a bajar del vehículo. En ese momento, y según Rocío, “le pegaron, le arrancaron los pelos, le robaron los lentes y le abollaron el auto”.

Por esta causa, L-Gante debió presentarse en los Tribunales de Moreno, para la primera audiencia de conciliación. Pero no llegaron a un acuerdo y todo podría terminar en un juicio. Es que la mujer no aceptó lo que le ofrecieron Elián Valenzuela y su abogado.

En la puerta de los Tribunales, el creador de la Cumbia 420 explicó: “Vengo a romper las bolas, a ver quiénes eran los que están hablando de mí”. Y agregó: “Esto es darle mucha seriedad a la payasada y ni yo estoy para esto. Andan cazando para tirar una trampa, como hace cinco meses estoy saliendo todos los días en la tele con una nueva. A mí no me citaron, yo vine acá a acompañar, nada más. Todo gilada. A la gilada ni cabida, como siempre”.



Pero no terminó ahí. L-Gante lanzó: “Déjenme tranquilo que no quiero hablar, salí a fumar un cigarro. Me voy a quedar acá en la vereda como una persona normal. Estoy tranquilo, vine a acompañar, pero imaginate que recién me despierto. No voy a explicar nada”. Y le apuntó al abogado de la denunciante, Leonardo Sigal: “¿A ver qué dicen las noticias hoy? ¿Qué dice el más tomamer? El más toma meme”.



El incidente del cantante se había viralizado en redes sociales. De hecho, su novia había publicado una foto en las historias de Instagram donde relataba que se había peleado y se le habían salido las uñas postizas.



En aquel momento, una de las seguidoras de Tamara le había advertido sobre las imágenes de esa discusión: “Estás todo en TikTok, cuando no sé si te quisieron chocar o cómo fue, pero amé cómo le dijiste de todo a la vaga”. Y ella le respondió: “Casi nos choca dos veces, y encima, en vez de pedir disculpas, se hacía la loca”.



Lo cierto es que dese el video se lo ve a L-Gante parado en el parante de su Mercedes Benz, mientras se saca fotos con sus fans y le grita a uno de sus amigos que abolle al vehículo de la víctima. Se cree que ese “Abollá” que repite L-Gante tiene que ver con las patadas que terminaron al auto de la denunciante todo rato.



En el video también se la escucha a Tamara enojada y gritando a una de las mujeres. También la invita a pelear. Pero la mujer no la enfrenta porque la graba desde el interior de su auto. Ahora, el oriundo de General Rodríguez podría ir a juicio.