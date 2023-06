La aberrante postura de Lotocki: culpó a Silvina Luna, dijo que le hicieron una "jugadita" y defendió el uso del "metacrilato"

En febrero del 2022, Anibal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes. Por ese entonces, el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que ocasionadas a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa Silvina Luna, esta última actualmente internada en terapia intensiva "sedada" y con "respirador" en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires a causa de los varios problemas de salud que se le originaron a partir de la cirugía plástica hecha por el condenado.

Este miércoles, mientras famosos y no famosos se encuentran orando por la salud de la familia y pidiendo a gritos dadores de sangre, Lotocki enfrentó las cámaras y salió a defenderse por la pantalla de El Trece. "Puntualmente lo de Silvina Luna tiene muchísimos años de hablarse en la televisión, en todos los medios, de repetirse y repetirse, pero ya en 2016 el Cuerpo Médico Forense determinó que el procedimiento que yo le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal", se defendió el polémico cirujano y aseguró, al comienzo de la charla, que sus pacientes "saben" que no es "cirujano plástico". “Silvina Luna es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”, resaltó.

A modo de justificar sus dichos, Lotocki señaló que "un estudio que hicieron varios nefrólogos, donde encontraron algunos casos de pacientes inyectados con diferentes productos... se mandó puntualmente el caso de Silvina Luna a una revisión, a una universidad de California y a un médico brasilero, el doctor Nácul, que es de los que más saben de este producto, y refutaron esta teoría de que podía ser el metacrilato el causante de esta enfermedad renal". En 2010, la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen.

Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar". A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones.

Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. Sin ir más lejos, en menos de un mes se había visto obligada a abandonar en dos diferentes ocasiones El hotel de los famosos para internarse y hacerse chequeos.

Hasta su internación, Silvina tenía que hacer, tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI). Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido.

Cabe recordar que el Dr. Cristian Pérez Latorre, el médico que operó a Silvina en Estados Unidos había afirmado que la modelo "tenía veneno" en todo su cuerpo. “Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo", explicó sobre la cirugía que le practicó a Silvina en el 2015.

Y desarrolló: "Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”.

De acuerdo con el especialista, ese material tóxico "puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad": "En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrollar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”.

Lo cierto es que Lotocki siguió con su postura, a pesar de que varios estudios señalan que este material es un "generador de granulomas que dan origen a esta reacción de hipercalcemia que lleva a este daño renal". "Los granulomas pueden desarrollarse por cualquier producto que se inyecte en un organismo. Desde un implante de silicona hasta una prótesis", detalló el cirujano condenado.

Y continuó: "Durante el debate oral, Silvina Luna presentó algunos análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana antes de la cirugía. Eran unos análisis completos donde extrañamente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas que determinó que tenía una gama globulopatía que, generalmente, terminan en insuficiencia renal. Nosotros no la conocíamos en el momento de operarla y, de hecho, yo me enteré en 2016".

De acuerdo con Lotocki, en sus redes sociales ha demostrado "elementos y pruebas" donde explica todo lo que sucedió. “He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó.

Y agregó: "Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”.

Durante el tramo final de la cuestionable entrevista, el polémico médico aseguró que "hay médicos que están de acuerdo y los que no, son opiniones”; sostuvo que “El ANMAT me autoriza a ponerle metacrilato” (algo que no es cierto) y aseguró: “Cada cirujano tiene problemas muy graves. A más cirugías, más complicaciones tenés y los cirujanos tienen muchas denuncias. Hay complicaciones que son innegables, que son mala praxis, ocurre mucho y es muy frecuente, y hay trastornos como este donde se discute si un granuloma es o no una lesión. Mis pacientes están conformes y contentos más allá de estos cuatro casos que no superan las buenas recomendaciones”.

Finalmente sobre la condena advirtió que "no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal". "Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?. La condena es por un efecto colateral del producto”, aseguró y ante la consulta por su falta de empatía, resaltó: “¿Tengo que pedir perdón por usar un producto permitido que le provocó un problema? entonces pido perdón por eso. Si hubiera usado un producto que estaba prohibido sí estaría bien que estuviera condenado, pero no es el caso. Ella tendría que hacerle juicio al Estado que permitió este producto”.

Y sentenció: "Hay groseras malas praxis que se ven todos los días, en muchos lugares y ninguna se ve en la televisión. Hay pacientes que dicen que se operaron conmigo y nunca lo hicieron, por ejemplo este pibe Fran Mariano que dice que le puse cosas que yo no hice. Le tuve que hacer una denuncia penal porque se pasea por todos los programas Mi señora tiene puesto el mismo producto que le puse a Silvina Luna y no tiene ningún problema. Antes usábamos grasa sola y el problema era que se reabsorbía y a los pocos meses desaparecía. También se colocaban prótesis. Pero este era el procedimiento más simple, se mezclaba la grasa con el metacrilato. Mi expareja Pamela Sosa hizo una jugadita para hacerme una denuncia. Lo hizo para entrar a Bailando por un sueño. Alguien la ayudó a truchar análisis para decir que era diabética por el uso de metacrilato. Y ella no me pide perdón por eso. Hay gente que dice que yo lo operé y nada que ver. A este pibe, Fran Mariano lo atendí en el 2014 y le hicimos algo en la cara y ahora dice que le pusimos cosas en el cuerpo y no lo hemos tocado. Ya me ha pasado también con otras pacientes”.