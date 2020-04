La ácida respuesta al "Imagine" de los famosos: artistas del under grabaron su versión de "Welcome to the Jungle"

A veces la gente no tiene nada que hacer y quiere que esa nada se convierta en algo épico. Debe haber sido lo que pensaron algunos famosos argentinos cuando emprendieron su versión de "Imagine". La idea original surgió en Hollywoord, cuando la actriz israelí Gal Gadot se tomó el primer laburo, con estrellas de Hollywood que pretendieron dar algo así como -ponele, digamos, vamos viendo- un mensaje de esperanza.Había muchos famosos posta, claro está, muchos ultrajetones del mundo, pero no estuvo bueno, claro está, porque nunca puede estar bueno algo así. Pero estaban Jimmy Fallon, Norah Jones, Amy Adams,,, todos juntos haciendo esta pavada.

La periodista Tamara Bella tuvo la "idea" -si es que se le puede llamar así- de replicar el gesto con la farándula argentina. Y así fue como surgió el ya tristemente célebre video en el cual desde el marcador de punta boquense Julio Buffarini hasta Matías Alé aportaron su entusiasta granito de arena para hacer su propio "Imagine", pero en castellano. Y así fue como nuestros famosos de cabotaje hicieron algo que con buena voluntad podemos calificar como ridículo. Claro está que es mucho mejor reírse de los famosos que deprimirse, pensar que vamos a morir, caminar por las paredes, etc. En ese sentido, hay que decir que el videíto cumple con otra misión: nos distrae, nos da una pavada de la cual hablar. No es poco. ponele. Y así fue como se puso de moda la palabra "Supón".

Ahora, claro está, llegó la respuesta. Otros famosos, en este caso gente del under (mucho menos famosos, pero bastante más divertidos) decidieron responder con una desopilante versión de "Welcome to the Jungle", el clásico de los Guns N Roses. En este caso, claro está, no hay ningún "mensaje de esperanza" ni nada que se le parezca. En este caso, claro está, lo que hay son ganas de joder. Muchas. Y, claro está, tiempo libre para sentarse a editar eso.

Móvil en directo desde el mejor país del mundo pic.twitter.com/sSNMj38kVB — •Yami Segovia• (@YammiSegovia) April 1, 2020

"Sentí mi serpenteo". Sí.