La acusación de Cinthia Fernández: "Agustina Agazzani le robó a Martín Baclini 30 mil pesos"

La noche del 24 de agosto finalizó con la eliminación del Cantando por un sueño de Facu Mazzei y Agustina Agazzani en el ritmo de cumbia. La pareja cayó ante la popularidad de Laura Novoa, que se llevó el 56% de los votos en aquella oportunidad.

"Lo único que quiero decir, que me quedé con ganas la vez pasada, yo sé que soy nueva en este mundo, en la tele, y que mi nombre muchos no lo conocen, pero está bueno que la gente con tanta trayectoria se acuerde que en el algún momento estuvo en este lugar, igual que yo", sostuvo la ex de Martín Baclini en las redes sociales.

Lo cierto es que a dos semanas de aquella eliminación, Cinthia Fernández, también ex pareja del empresario rosarino, decidió apuntar sus dardos contra la modelo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En una nota con Hay que ver, la panelista de El show del Problema descartó seguir enamorada de Baclini, tal como había deslizado el propio empresario, y aseguró que Agazzani "le robó" una importante suma de dinero al dueño de El Palacio de la Oportunidad.

Filosa contra Baclini, Cinthia disparó: "¿Qué sos, la última coca del desierto? No tiene sentido del humor, la cuarentena le hizo perder el sentido del humor al Osho de cabotaje. Yo no soy la que cantó Bohemio enamorado de nuevo. Yo no soy la que volvió a llamar en plena cuarentena".

Pero la peor parte se la llevó Agazzani, quien se encuentra saliendo con Agustín Bernasconi tras su fugaz romance con Baclini.

Si bien aclaró que no le "interesa" hablar de la ex participante del Cantando por un sueño, no dudó en contar que la modelo "le robó" a Baclini durante el breve noviazgo que mantuvieron. "Ella no me interesa. Pero por lo menos, yo no le robé a Martín. Fíjense…", dijo y afirmó: “30 mil pesos le sacó”.

Al ser consultada por sus dichos, la panelista hizo referencia a un dato que ya había dado Yanina Latorre hace un mes en Los Ángeles de la Mañana: “Agustina le llorisqueó a Baclini que no tenía para moverse, él le prestó un auto Smart negro. Otro día fueron al cajero, metió la tarjetita de débito y el cajero automático le tragó, le chupó la tarjetita y como la pobre piba no tenía para pagar el alquiler, Baclini puso la plata".

En ese sentido -aclaró- a un mes del supuesto préstamo, Agazzani le habría hecho "una lloradita de que estaba sin laburo por la pandemia, y Martín le volvió a pagar 30 mil pesos de alquiler (por los dos meses)”.

Al quedar afuera del Cantando 2020, la modelo había pedido que la traten con "respeto" porque tiene "todos los sueños, todas las ilusiones" de poder llegar a sus metas. "A veces, duelen mucho ciertos comentarios", cerró.