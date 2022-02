La acusaron de "rata" en las redes y Lizy enfureció: "No sabés mi situación económica, salame"

Son días difíciles para Lizy Tagliani, quien de a poco va perdiendo la paciencia con algunas personas. El fin de semana, la conductora decidió -sin nombrarlo- bloquear y eliminar de sus contactos a Leo Alturria, quien solo tres días después del anuncio de la separación de ambos, instaló la versión de que la humorista lo había traicionado. "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel. Nada más", había dicho.

Pero en las últimas horas, Lizy descargó su bronca con un internauta que la acusó de no pagar un servicio. Resulta que la conductora de Trato Hecho (Telefe) aprovechó el 14 de febrero, día de San Valentín, para compartir con sus seguidores el primer mensaje que recibió, muy alejado del amor y el romanticismo. “Mi primer mensaje de San Valentín, gracias Ale, la pileta esta bárbara, yo también los amo. Feliz día de los enamorados jajajjajajaja”, escribió.

Junto al mensaje, compartió una captura de chat de WhatsApp que decía: “Buen día Lizy, disculpá la molestia. Te quería recordar que se cumplió el mes, el monto es $5600. Abrazo”. Si bien las risas se multiplicaron en la publicación, hubo un comentario que enfureció a Lizy. "¿Por qué será que a los que tienen guita siempre hay que recordarles lo que deben?”, se preguntó un usuario, que no tardó en ser tildado de "hater".

Es que visiblemente molesta, la conductora acudió a su cuenta de Twitter para hacer un brutal descargo en contra de su seguidor: “1: No sabés mi situación económica, 2: Tengo un arreglo de pagar cada 8 trabajos, que serian dos días por semana, y esto puede ser a los 20 días al mes o al mes y medio, depende las necesidades de la pileta y de sus tiempos. No es un mes ni un día fijo, salame”, afirmó, muy enojada.

Acto seguido, los comentarios a favor de Lizy se multiplicaron y, de hecho, muchos internautas salieron en su defensa. “¿Qué se puede esperar de un burro? Dejalo, Lizy, ni te gastes...”, “Demasiado lo que el argentino quiere meterse en la vida de los demás jaja”, “Ni respondas...ni pileta de lavar la ropa, tiene ese...¿qué sabe de mantenimientos? Lizy, gracias por todo lo que me haces reír”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Días atrás, a través de su cuenta de Instagram y muy molesta, Lizy anunció que cortó todo vínculo que su ex pareja publicó: “Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un: ‘¿Cómo estás trava? ¿Te fuiste a hacer la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés. Jajajaja La próstata. Me acordé que me tengo que ir a hacer el estudio. Bueno, me sirvió el enojo”.

Al ser consultada sobre el "código" que manejaban en la relación durante una entrevista, Lizy respondió: “No, nunca tuvimos ningún código. Las parejas son para ser fieles y para estar bien. Es algo que en las parejas no se da: una se pone de novia y se pone en ese estado. No necesita estar coqueteando ni saliendo con otros ni nada, salvo que ya sea algo de la pareja, swingers y esas cosas... Pero no era nuestro caso”.

Además, la mediática evitó referirse a los dichos de su ex contra ella. “No me consta que haya sido para mí, no me consta. A mí no me lo dijo...”. Sin embargo, el movilero fue por más. “¿Entonces por qué contaron?”, quiso saber. Y ella no le escapó a la pregunta: “Porque últimamente éramos muy amigos, estábamos sin amor, ponele... ¿entendes? De hecho, nos queremos mucho. Ahora estamos de verdad en un impasse a pesar de que nos hablamos...”.

Y agregó: “No sé si sigue enamorado, no le pregunté. Pero cuando pase el tiempo me gustaría volver a hablar. Por eso digo: ‘No hablemos ahora tanto, porque empezás a sacar cosas porque estás enojado’. O porque escuchaste algo o viste algo y te perdés en el chisme... Por eso digo, dejemos que pase el tiempo. Sí le mando las fotos de su preferida, que es mi perra Tati. Y hablamos de eso, pero nada más”.

En octubre de 2019, Tagliani presentaba a Alturria como su novio en el programa de Susana Giménez. Al día siguiente, ante las furiosas críticas que recibió su pareja en las redes sociales, la humorista había decidido cortar por lo sano y anunciaba que la relación había llegado a su fin. Pero tan solo horas después, se los vio a ambos, muy acaramelados, en la gala de Cabaret, y no dudó en confirmar que se habían dado una nueva oportunidad.