La acusaron de "rata" en las redes y Pampita los terminó escrachando: "Negligencia y vergüenza"

En las últimas horas, Carolina "Pampita" Ardohain tuvo que salir a desmentir una fuerte denuncia pública de parte de la cuñada del dueño de Led Pixel, una empresa de iluminación, quien la acusó de no haber pagado un total de 18 mil pesos por una instalación de luces led en su triplex de Palermo.

“Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led (¡atención!) a Pampita y la mina todavía no les pagó", denunció la mujer.

Y agregó: "Los que más tienen son los más Ratas. Chequeadísimo”. Luego de que la acusación se hiciera viral, la jurado de La Academia de ShowMatch tomó cartas en el asunto y, enfurecida, le envió un mensaje al encargado de la instalación, advirtiendo que todo se trataba de una "negligencia" suya y pidiendo explicaciones sobre el inesperado escrache. La respuesta del hombre fue rápida y contundente: "Qué vergüenza, por favor. Mil disculpas".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Furiosa, Pampita le escribió: "La novia de tu hermana está difamándome. Si no se pago fue por negligencia tuya. Llámame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante". Ante esto, el electricista le respondió: "Carolina. Yo no fui a buscar ese dinero porque no tuve tiempo, eso es una locura, vos sos una gran persona y lamento muchísimo esto, no lo puedo creer". "Ya mismo estoy hablando con mi novia, que hable con su hermana para que se retracte", agregó.

Acto seguido, la morocha le reenvió el comprobante de la transferencia por el trabajo realizado donde se lee que abonó un total de 18 mil pesos por la instalación de las luces led en su hogar. "Qué vergüenza, no sé cómo pedirte disculpas. Con esta piba no me pude comunicar, pero me comunique con mi novia, le explique la situación y ella no sabía, o me dice que no sabía", le explicó el hombre.

Además, en un mensaje de voz. el dueño de la empresa de iluminación resaltó que su pareja le pidió "perdón" por lo ocurrido, pero aclaró que le solicitó que hablara con su hermana para que se retractara en las redes sociales. "Le explique lo que nosotros sabemos: que vos me dijiste 'cómo querés que te pague: ¿transferencia o efectivo? Y yo te dije 'la verdad que prefiero el efectivo'... 'bueno, pasate cuando quieras' y la verdad que él que no paso fui yo", relató.

Y continuó: "Es una locura todo esto, no se puede entender. El despelote ya está armado, pero voy a tratar de solucionarlo como pueda, si querés yo subo a las redes sociales de Led Pixel alguna historia explicando la situación y desmintiendo lo de esta imbécil. Por Dios, no lo puedo creer. Qué vergüenza, no sé cómo pedirte disculpas".

Horas después, el joven emprendedor realizó un descargo mucho más extenso en las redes sociales de su empresa. "Le quiero pedir disculpas a Pampita, también a su marido, a toda su familia. La verdad que es una situación vergonzosa. Esta chica que hizo este tuit es la hermana de mi novia, no entiendo por qué pone ese tuit con información totalmente falsa", detalló.

En este contexto, el hombre resaltó que existió una suerte de "teléfono descompuesto entre hermanas" que motivó a una de ellas a hacerse "la canchera" en las redes sociales. "No me cierra por ningún lado, porque de última si vas hacer eso y a mi me están perjudicando por algo, primero lo hablás conmigo, me decís 'che, escrachémosla en las redes sociales', no te mandás a hacer eso sola. Me parece que hubo mala intención, tanto para conmigo como para con Pampita", continuó.

De acuerdo con sus dichos, "Pampita es un diez" y aclaró que el que no pudo pasar a retirar el dinero fue él: "No pude pasar (a buscar el dinero) porque tuve otros trabajos, y finalmente no le escribí para decirle que iba a pasar y no pase. Pero es todo responsabilidad mía. A lo sumo yo habré hablado con mi novia que me dijo '¿fuiste a cobrarle a Pampita?' Y le dije 'no, todavía no pude ir'. No sé qué habrá hablando ella con su hermana. Pienso que ella está viviendo sus 15 segundos de fama en Twitter. Simplemente salgo hablar porque me veo metido en esta situación de rebote y la verdad que siento mucha vergüenza por lo que sucedió. En ningún momento Pampita se portó mal conmigo, es una divina total".

A pesar del pedido del empresario, su cuñada se negó a borrar el tuit y optó por bloquear su cuenta para que nadie pueda acceder a sus publicaciones. "Ella me contestó que no, que no se quería disculpar porque era su opinión. Después de haber escuchado el audio que publicó Pampita se debe haber enojado más y sigue poniendo esa sarta de pavadas que está poniendo. Si Pampita quiere hacerle juicio por difamación, que lo haga y que cuente conmigo porque yo en ningún momento tuve problema con ella. Con mi cuñada prácticamente no tengo relación. No hay una relación familiar. No me la esperaba de ella, para nada", cerró.