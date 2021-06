La alianza secreta de Kate Middleton y Meghan Markle con Lady Di "al centro del plan"

Después de que los principales medios del Reino Unido revelaran que el motivo detrás de la feroz pelea entre los hijos de Lady Di fue la inicial (y actual) desaprobación del príncipe William a que su hermano menor, el príncipe Harry, se casara con Meghan Markle; ahora fueron los amigos íntimos de Kate Middleton los que se sumaron al "culebrón real" y revelaron el rol activo que mantiene la futura reina y actual duquesa de Cambridge para alcanzar la tan ansiada (aunque poco probable) reconciliación familiar.

La semana que viene, los hermanos se encontrarán una vez más en Inglaterra para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 60 de su madre, quien falleció en septiembre de 1997 a los 36 años en un accidente automovilístico en París. El esperado acercamiento se dará nada más y nada menos que en el Palacio de Kensington en donde la princesa vivió toda su vida y, claro, el lugar que William eligió para establecer su familia luego de su matrimonio con Middleton.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Atenta a la confirmación de que Markle no asistirá a la inauguración de la estatua en homenaje a la difunta princesa de Gales debido a que acaba de dar a luz a su segunda hija, Lilibet Diana; Middleton decidió respaldar a su cuñada y no participar de la ceremonia, para "que no se note tanto la ausencia de Markle y los protagonistas sean William y Harry".

"Pese a que tuvieron marcadas diferencias, son Meghan y Kate quienes mantienen activa la comunicación. De hecho, fue Kate quien le confirmó a su marido el nacimiento de su segunda sobrina, porque Meghan le escribió desde la clínica para que fueran de los primeros en enterarse. Meghan no puede viajar y Kate entendió que lo mejor era no repetir la postal que se vio en el entierro del duque de Edimburgo (marido de la reina y abuelo de los príncipes), en donde se lo vio a Harry muy solo, pese a que Kate se encargó de hablar con él e incluso acercarlo a William", revelaron fuentes cercanas a la futura reina.

La relación entre las cuñada sorprendió en el Reino Unido, en especial después de la dura entrevista con Oprah Winfrey en la que Meghan habló de los rumores de rivalidad con Kate e incluso denunció que el Palacio filtraba las historias de forma tergiversada para dejarla a ella "siempre como la mala". Además, la actriz confirmó que hubo una dura pelea días antes de la boda -tal y como reportaron los tabloides ingleses-, aunque insistió en que fue Kate quine la hizo llorar y no quien abandonó la habitación entre lágrimas, tal y como consignaron los medios ingleses (que apoyan a William y no tanto a Harry, luego de su boda con Markle).

"Kate no habla tanto sobre la entrevista de Oprah. Creo que los comentarios sobre el vestido de las damas de honor fueron la menor de las preocupaciones para todos los miembros de la Familia Real. Y la duquesa de Cambridge no es del tipo de personas que se enfada con este tipo de cosas", sostuvo en diálogo con The Telegraph Camilla Tominey, experta en la Corona británica. En efecto, en esa entrevista tanto Meghan como Harry denunciaron que hubo miembros de la Familia Real que manifestaron su preocupación por el color de piel que tendría Archie Harrison e incluso la actriz aseguró que sus hijos no tienen títulos nobiliarios por motivos "raciales".

Según Tominey, la misión de Kate en este momento es separar la paja del trigo y procurar que su marido y su cuñado se reencuentren y puedan revincularse una vez más. "Ella sólo está tratando de ayudar a unir a la familia y aliviar el estrés y la tristeza de su esposo". Dejar a los hermanos solos en el emotivo homenaje que se llevará adelante en el jardín que su madre cuidó durante casi dos décadas podría ser, según muchos expertos, una estrategia de Meghan y Kate para que pueda "dejar sus diferencias de lado, reconectar con sus raíces y perdonarse mutuamente".