La amante de Icardi rompió el silencio: "Me dijo que estaba separado y después me borró de todos lados"

Un nuevo escándalo rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi. La pareja, que lleva 10 años de casados con dos hijas, parece que no puede superar el bajón anímico que provocó la principal ruptura a través del affaire que mantuvo él con la China Suárez. A partir de allí, un vaivenes de idas y vueltas, en donde también se la involucró a ella con L-Gante.

En septiembre del 2021 salió a la luz que el futbolista tenía una relación paralela con la actriz, debido a que Wanda encontró mensajes en el celular de él con chats y fotos comprometidas. De hecho, hasta llegó a la conclusión de que existió un encuentro en un hotel en Buenos Aires, bajo la complicidad de Jakob Von Plessen, el entonces marido de Zaira Nara, que también le costó el divorcio.

A partir de allí, nunca volvieron a estar definitivamente bien, aunque quisieron demostrarse así. En el lapso desde ese momento ahora, él fue vinculado con otras modelos, que rápidamente fueron desmentidas y a ella se la vinculó con L-Gante de manera oficial. Fotos juntos, encuentros, noches y hasta ella lo llegó a acompañar, en varias ocasiones, a los shows como si fuese su pareja. Asimismo fue como participó de un video oficial en una canción de él, donde interpretaba un papel de novia. Pero, a pesar de todo esto, siempre lo describió como su “amigo”, mientras que algunos rumores decían que los vieron juntos, a los besos y hasta que durmieron en la misma cama.

Cuando parecía la crisis había llegado a su fin, ya que Wanda viajó a Estambul, donde vive Icardi con las dos hijas, y él se hizo presente en Mastercheff, programa conducido por ella, otra vez se abrió la puerta del escándalo. En primer lugar, apareció otra tercera en discordia en la relación, que dice haber estado en marzo de este año con él, y en segundo lugar, la modelo a través de un vivo en Instagram confirmó estar separada. Dos días después, fue la acompañante del cantante de cumbia en los Premios Gardel, aumentando así las posibilidades de un nuevo romance.

Pero… ¿Quién es la tercera en discordia, por segunda vez? Se trata de Candela Lecce. La oriunda de Olavarría tiene 23 años y el escándalo mediático se dio a conocer a través de una influencer, con cuenta llamada “Gossipeame”, la cual tenía toda la información y se ocupó de divulgarla. Fueron varios días donde ella publicó una serie de historias diciendo que Mauro Icardi le era infiel a su esposa. Pero, el ex futbolista del Inter, no se calló nada y también recopiló muchísimas historias en la cual presionaba a la influencer de mostrar pruebas de lo que estaba diciendo.

Finalmente, “Pochi”, así es apodada la chica que divulgó la noticia, terminó desligándose del tema luego de haber hecho una foto trucada de Mauro en Buenos Aires que después fue comprobada que la sacó de Internet y la editó con la cara de él. Sobre esto, el papá de Francesca e Isabella, pidió por favor que dejen de creerle a “cualquiera” lo que publica porque “ensucian a la gente sin necesidad”.

Pero después de cierto escándalo, fue el momento de la amante de Icardi para salir a aclarar las cosas, porque finalmente se había armado una guerra entre Mauro y Pochi, por dichos de ella. Sobre esto, en diálogo con Intrusos, la oriunda de Olavarría contó que decidió contarle todo a la influencer porque estaba atravesando un momento de “efusividad”.

Sobre el encuentro, que supuestamente fue a mediados de marzo en Buenos Aires, por lo cual Icardi debió viajar en su avión privado y ella también tuvo que tomarse un micro de larga distancia, narró: "Nos conocimos en octubre por redes, fuimos tejiendo una relación y finalmente el encuentro fue en marzo. A mí en todo momento me dijo que estaba solo. Me decía que estaba en una situación complicada, pero separado y yo decidí creerle. Me sentí mal, decepcionada y triste, porque él me había dicho que estaba separado”.

“Me dijo que estaba viniendo para acá, me vino a buscar, me fui a Buenos Aires, pasé la noche allá y me volví al otro día. Me hizo jurar que iba a tener todas las redes sociales cerradas. Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar”, aseguró.

Si bien el encuentro sucedió en marzo, las charlas comenzaron mucho antes, y así lo detalló Candela: "Esto no viene de ahora, viene desde octubre pasado. Compartimos los códigos del interior. Hablábamos de cómo estábamos, en un momento me enfermé e hicimos videollamadas. Yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Después él me eliminó de todos lados, pero yo tenía su WhatsApp. Me dijo que no le podía decir a nadie, la típica”.

“Wanda me parece divina, si le tengo que pedir disculpas a alguien, es a ella, porque en todo momento él me dijo que estaba solo”, sentenció.

Además, fue consultada sobre cómo es Mauro Icardi en modo amante, cómo se comportó tanto en el vínculo como sexualmente, por lo cual ella respondió: "Es un jugador de fútbol... Jugó un buen partido, se podría decir".

Si bien ya están las cartas sobre la mesa, sólo queda creerle a uno o a otro hasta que se presenten pruebas. Por el lado de la tercera en discordia, asegura que está contando la verdad porque no podría inventar tantas cosas, simulando estar “loca”. Pero, por el lado de él, a través de sus historias en Instagram, manifestó que la llevará a la justicia por difamación.

Icardi abrió una sección de preguntas en su Instagram, y mientras la gente le consultaba, él respondía. Al ser consultado sobre si iniciará acciones legales contra Lecce, avisó: “Si obvio, hace rato están iniciadas. Pronto, pero muy pronto… tendrán noticias”.

En otra de las preguntas, fue consultado sobre su supuesta separación de Wanda, cuando un fan le dijo “Me parece que el que no la quiere soltar sos vos”, él respondió: “Cuando supuestamente estábamos separados en enero 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos, me parece que te comes el chisme y mal como mucha gente… porque yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente”.

Y ya dejando en claro que la crisis entre los dos es verdad, a pesar de que la hermana de Zaira Nara se da por divorciada, él sobre la separación, aseguró que se encuentra cansado de tantas idas y venidas y de tanta desprolijidad en las palabras de Wanda al referirse de él. Por eso mismo, sostuvo: “La única verdad es que me pidió que le pague los pasajes y le dije que no! De ahí viene el ‘Estoy separada’ y todo el circo. Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No se coman el verso ni los inventos de las infidelidades”, cerró.