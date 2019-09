La amiga de Pampita volvió a hablar de la polémica: "Me metí en la boca del lobo"

El escándalo mediático que se originó por la aparición de una foto de Eugenia “la China” Suárez junto a la mejor amiga de Carolina “Pampita” Ardohain sumó un nuevo capítulo. Y es que luego de que aparecieran nuevas fotos que prueban que no solo se retrataron para "agradecer el canje", la DJ volvió a referirse al conflicto y así ponerle punto final a la polémica.

Puli Demaría, la DJ que también colabora en Pampita Online y que pasó música en la fiesta de la novela de Pol-ka, Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) dijo en su momento que la pareja de Benjamín Vicuña le pidió una foto en la cabina durante la fiesta para después agradecerla en Instagram debido a que el evento se realizó mediante un canje.

Consultada por sus dichos este martes, Demaría afirmó que es “nueva” en este tipo de escándalos y agregó: “Son errores que una comete. Ya aprendí, ya está. Se generan estas pasiones, yo soy más bajo perfil…”, sostuvo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, haciendo un mea culpa.

“Mi relación con Caro es de muchos años. Son cosas que pueden pasar. Pensé que era una foto interna del evento y me sorprendió (en relación a la publicación de La China). No sabía que ella era la encargada de promocionar el evento”, explicó.

Y sumó: “Me chocó y no me gustó. Le pedí que la borre porque no me gustó. Pero no creo que tuviera otra finalidad. Capaz una, lamentablemente, en el impulso con los nervios hacés y después decís ‘¿que´hice?’. La verdad no tenía ganas de que se generara todo esto”.

Lo cierto es que en las últimas horas aparecieron más fotos de ambas durante la fiesta de ATAV que contradicen la versión de la amiga de Pampita, ya que en las postales se la puede ver junto a la actriz posando muy feliz, íntimas, lejos del plano laboral y más cerca de lo sentimental.

Frente a esto, Demaría remarcó: “Yo solita me metí en la boca del lobo. Ella es la mujer de Benja (Vicuña), yo a él lo quiero mucho, (su hijo) Benicio es mi ahijado. No tengo mala onda con las personas, no soy así. Ya está, lo hecho hecho está. Una aprende que las redes no son todo, pero me dolió la violencia y las agresiones que recibí”, cerró.

Cabe recordar que la China Suárez detalló a través de sus redes sociales que a Sarapura Dj´s se los llamó para ser parte de la fiesta de ATAV a cambio de algunas “stories” y/o mención. Por lo que el fotógrafo de la fiesta le pidió una foto para subir. “Yo no suelo pedir fotos a famosos @PuliDemaria. Bah, una vez a los 8 años me saqué una con Enzo Francescoli”, contó.

Y cerró: “Si la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creí que teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema? Y si trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Qué bien que se siente esto de no callarse”.