La angustia de Ana Rosenfeld: su marido contrajo la variante Delta y está en estado crítico

Desde el 22 de agosto, Ana Rosenfeld atraviesa momentos de temor y angustia. ¿La razón? Marcelo Frydlewski, su marido, se encuentra internado en un hospital de Miami por una complicación en su cuadro de coronavirus. La salud del empresario de 67 años y considerado persona de riesgo no solo por su edad, sino también por padecer cáncer de pulmón hace algunos años, no hizo más que empeorar durante estos días a causa de la enfermedad.

La abogada y su marido se habían ido a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en familia y poder pasar un tiempo con sus nietos. Todo transcurrió con total normalidad hasta que llegó el día de regresar a Argentina y las circunstancias cambiaron. Antes de subirse al avión, se sometieron al hisopado que pide el Gobierno Nacional para poder regresar al país y ambos dieron positivo de COVID-19.

Por este motivo tuvieron que aislarse en el país del norte. Mientras que Rosenfeld transitó el virus sin síntomas, Frydlewski tuvo complicaciones y tuvo que ser internado en terapia intensiva. Recién el domingo, luego de 15 días sin poder verlo, la letrada pudo visitarlo en el sanatorio y detalló que su pareja durante los últimos 35 años tuvo que ser intubado debido a la gravedad del caso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En este contexto, Yanina Latorre dio detalles del cuadro de salud de Frydlewski, contó que pudo hablar en privado con la abogada y reveló que el empresario contrajo la variante Delta.. "Estaba vacunado con las dos dosis de Pfizer, el problema de él es que tuvo un cáncer de pulmón hace tres años. Ella siente la culpa y es una estupidez porque el contagio no es culpa de nadie", rebeló la panelista de Los Ángeles a la mañana.

Siempre según las palabras de Yanina, Rosenfeld transitó al enfermedad como si se tratara de un simple resfriado o una gripe suave. "A él le agarró fuerte. Hablando con Ana me confirmó que los médicos le dijeron que tiene la cepa Delta. El Covid se habría ido de su cuerpo porque sus hisopados dan negativos, pero la situación es crítica", contó y reveló que la abogada está sufriendo porque apenas tuvo contacto con él en estas casi tres semanas.

Por esta razón, señaló: "Los médicos en Estados Unidos no son como acá. Son otras formas, no lo digo ni bien ni mal, pero el médico allá no se involucra desde lo humano. Es un tipo que te da el parte y listo. Y cuando ella se pone intensa para verlo a su marido, le dicen que está en un estado crítico y que no puede. El estado crítico es que está totalmente intubado. Entonces parece ser que cuando estás intubado tu cuerpo queda en una variación, en un número".

La panelista del ciclo de canal Trece remarcó que hasta el momento su estado no empeoró, ni mejoró. "Esta ahí, es alentador porque no fue empeorando. Pero no le dicen si va a estar bien o mal, solo le dan los valores de los estudios", explicó, dándole el pie a la doctora Mariana Lestelle, quien estaba brindando un móvil y había sido consultada sobre las posibilidades de que haya una nueva dosis después de que se completen las dos que están programadas.

De acuerdo con la profesional, en Estados Unidos la variable Delta es predominante. "El otro debate es lo de la tercera dosis de vacunas. Muchos estudios que se hicieron con la vacuna Pfizer, muestran que después de los seis meses del esquema completo, empieza a caer la inmunidad y que no es tan protectiva, ninguna de las vacunas, no tiene la misma efectividad contra la variante Delta que contra las otras variantes", destacó la médica.

Y agregó: "Ana es provacuna. Todas las vacunas que hay son seguras y eficientes, pero no tienen el 100% de eficiencia. Entonces, esta cepa que es más contagiosa, que tiene más carga viral y la vacuna tiene menos protección, teniendo un paciente con enfermedades preexistentes puede presentarse en formas graves de la enfermedad. La vacuna no tiene 100% de eficacia para evitar hospitalizaciones, formas graves o fallecimientos".

Para concluir, sostuvo que la vacuna tiene un 96% de eficacia, pero aclaró que con la variante Delta y después de cierto tiempo, baja esa protección. "Por eso el mundo se está planteando la tercera dosis. Acá en Argentina ya está planteado para personas vulnerables y personal de salud", cerró.