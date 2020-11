La angustia de Dalma, el mensaje de Diego Jr y la pelea entre Maradona y Morla: "Hubo gritos"

No existe la tranquilidad en la vida de Diego Armando Maradona. Luego de ser internado en una clínica de la ciudad de La Plata a causa de "un bajón anímico que afectó su alimentación" y le ocasionó un cuadro de anemia y deshidratación, los exámenes mostraron que sufre un hematoma en la cabeza y será operado de urgencia este martes por su médico personal, Leopoldo Luque, quien se encargó del traslado a la Clínica Olivos.

La complicada situación de Maradona ya recorrió el mundo entero y llegó a oídos Diego Maradona Junior, quien a la distancia decidió acompañar al su papá y dedicarle un emotivo mensaje de aliento. “Tú eres fuerte, el más fuerte y estoy seguro de que todo saldrá bien”, escribió en italiano en sus historias de Instagram el hijo de Cristiana Sinagra. Cabe destacar que el ex Bailando vive en Italia junto a su esposa, Nunzia Pennino, y sus dos hijos.

La que también se enteró de forma inesperada sobre la intervención del Diez fue su ex pareja, Verónica Ojeda, quien al momento de tomar conocimiento sobre la salud de Maradona estaba dándole una entrevista a Intrusos. “No sé nada, todavía no entré. Me acabo de enterar por vos de esto...”, sostuvo la mamá de Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor de El 10, cuando le contaron sobre la operación de Diego.

Además, consultada sobre cómo lo veía a Maradona durante los últimos días, remarcó: "Dormía mucho, estaba como cansado, tenía un poquito de anemia. Eso es verdad. El viernes, en la cancha, estaba tranquilo. Pero estaba con mucho sueño, cansado. Pero, ¿cuál es su trabajo? Es técnico (de Gimnasia y Esgrima de La Plata). No es que fue a un evento: tenía que ir a su trabajo. Y nadie lo obligó a ir”.

Y agregó, en medio de las críticas que recibió por parte de Rocío Oliva, la última pareja del Diez: “Yo simplemente soy la madre de Dieguito Fernando –advirtió Verónica–. Estoy ayudando en todo lo que puedo, siempre para sumar para bien. No sé por qué hablan de esa manera de mi persona... Tengo mucha impotencia y bronca a la vez. Sí es verdad que voy todos los días a ver a Diego. Pero eso siempre fue así”.

En ese contexto, afirmó que ella no tiene voz de voto en la vida de Maradona y sentenció: “Todos pueden venir a ver a Diego. Yo no soy quién para decidir quién puede entrar y quién no. No soy ni la pareja de Diego, ni mucho menos. Simplemente tenemos una excelente relación. Hay gente a la que le molesta la relación que hoy por hoy pueda tener Diego conmigo, también con mi pareja, con Dieguito, todos juntos. Hay gente a la que le molesta todo eso”.

Mucho más angustiada por la situación, Dalma Maradona volvió a responsabilizar a quienes están cerca de su padre, apuntando directamente contra Matías Morla, con quien Diego mantuvo una violenta discusión antes de su internación. “Conmigo no se comunicó nadie para decirme que lo iban a internar, así que no sé mucho lo que está pasando”, aseguró la hija mayor de Claudia Villafañe.

A través de un mensaje que le envió al periodista Ángel de Brito, la actriz sostuvo: “Lo que puedo decir es que por fin se dieron cuenta de que no podía seguir como estaba y le van a hacer todo tipo de estudios. Supuestamente no entró a internarse por nada puntual, sino por cómo viene sintiéndose desde hace un tiempo y no podía seguir sintiéndose así. A nosotras nadie nos quiere decir nada.

Esta tarde en Intrusos dieron a conocer que la semana pasada Maradona tuvo una fuerte discusión con Morla. "El viernes vimos a un hombre gastado, por eso yo hablo de la llamita en piloto, porque ese desgaste provocó, lógicamente, que terminara internado. Lo del viernes seguramente se habrá ido agravando. Los médicos habrán dicho 'paremos acá'. Las otras internaciones eran brutales", contó Jorge Rial.

Y agregó: "Eran porque había dado un saque, sobredosis, casi se muere o ambulancia. Eran excesos. Esta vez fue algo natural". Luego tomó la palabra Adrián Pallares, quien detalló que el ex DT de la Selección mantuvo una fuerte discusión con su abogado y amigo antes de cumplir 60 años: "Él fue quien casi obliga al cuerpo médico a que lo internen a Diego, y Maradona está muy enojado con esa cuestión".

A pesar de que salgan a desmentir esta información, aclaró Pallares, existe una situación de "tirantez" entre Maradona y Morla. "Fue una pelea como nunca", aseguró el panelista, mientras que Rodrigo Lussich sumó: "Morla tampoco quería que vaya a la cancha". Finalmente el conductor del ciclo de América tomó la palabra y concluyó: "Es cierto lo de Morla. Me dicen que la pelea del viernes fue a los gritos. Creo que no se hablan desde el viernes".