La angustia de Lourdes Sánchez, tras sufrir un robo en Palermo: "Tenemos que agradecer estar vivos"

La inseguridad, el miedo a ser objeto de un robo, una agresión o un crimen, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los argentinos. Y los famosos, no son la excepción. Lourdes Sánchez, por ejemplo, utilizó sus redes sociales para relatar visiblemente molesta el reciente hecho de inseguridad que vivió en el barrio de Palermo, luego de ir a un shopping junto a su pareja, Pablo "Chato" Prada, y su hijo, Valentín.

Según mostró en varias capturas que compartió en su cuenta de Instagram, una persona forzó la cerradura de su auto y se llevó todos los objetos que había comprado la familia durante su paseo por el shopping. “Informo que he sido robada. ¡Tengo una amargura! Pero les quiero contar más que nada para que estén atentos. Yo, como una boluda, con Pablo (Prada) caímos", comenzó con su descargo la ex Bailando por un sueño.

Y agregó: "Vengo del shopping y dejé todas las bolsas que había comprado en el baúl, nos bajamos con Valentín que quería tomar un helado y no podía cerrar el auto. De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos".

Finalmente muy enojada y con visible fastidio, Lourdes agradeció el rápido accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y sentenció: "Esto nos pasó en Palermo. ¡El país que tenemos! Tenemos que agradecer estar vivos. Mucha impotencia. Todas las ganas que le ponen a robar por qué no la ponen en laburar. ¡Chorros hdp! El que mal lo consigue, mal termina. Gracias por sus mensajes, nosotros gracias a Dios estamos bien".

Según la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, que fue llevada a cabo entre el 1° y el 9 de julio entre 1010 personas en todo el país, la inseguridad/la delincuencia/los robos es uno de los factores que más preocupa a los argentinos en un 30%, acompañado por la corrupción con el mayor porcentaje de menciones (38%) y el desempleo/la falta de trabajo (30%).