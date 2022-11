La angustia de Lourdes tras denunciar a su ex pareja por Violencia de Género: “Estoy como el orto"

El viernes y con una brutal postal que traspasó toda pantalla, Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostraba los golpes que recibió en la cara y en el cuello por parte de su ex novio, Leandro García Gómez. “Me sorprendió totalmente el video que publicó (en su cuenta de Instagram). Pero no me sorprende porque era un final anunciado", sostuvo Mabel, la mamá de la cantante.

La artista denunció, que después de ocurrido el hecho, él le dijo a sus vecinos que los gritos eran producto de un ataque de pánico que ella estaba sufriendo. El video que hizo como única historia en su cuenta es contundente: tiene varias pruebas de haber sufrido un terrible momento. “Ella está en su casa muy shockeada, muy triste”, había alentado su mamá.

Además de mostrar en sus redes sociales las marcas de un terrible momento, la artista describió los otros abusos que sufrió en el pasado con García Gómez: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El video también exclama en mayúsculas: “Si pasa, ¡denuncien! No tengan miedo”. Lo cierto es que Lourdes fue abordada por un movilero de LAM y visiblemente conmovida, aseguró: “Estoy como el orto. La verdad que sí, mal, mal. Saben ustedes que yo tengo una carrera que se basa en la música y en lo que me gusta hacer. Lo que quería vislumbrar es que es uno de los momentos personales más difíciles que estoy atravesando, porque uno no deja de querer de un día para el otro".

Entre lágrimas, la ex Bandana destacó que a partir de su denuncia comenzó a recibir "el apoyo de muchísima gente" y sumó: "No es fácil pasar por algo así y también no es fácil animarse a contarlo, ¿no? Tenemos que empezar a vivir mejor como seres humanos. Cuando escuchaba este tipo de cosas, de por qué un tipo se quedaba en una relación donde la mujer lo trataba mal, decía: ‘Pero qué boludo’, un pensamiento normal, de juzgar."

Por esta razón -sostuvo- hay a veces "algunos mensajes que me llegan y dicen: ‘No te creo’, o qué sé yo". "Acá lo más importante que es una realidad, existe y todas las personas que se me acercaron, a todos les pasó algo similar en algún momento. Yo siento que el amor es 50 y 50 y que uno va cediendo cosas y eso es responsabilidad de la pareja. El no irse a tiempo o el decidir que esto continúe, o los celos... ", explicó.

Con los ojos cubiertos de lágrimas y muy angustiada, la cantante no quiso entrar en detalles sobre las agresiones que recibió de parte de su ex y aclaró que todo ya está "en manos de la Justicia". "Nosotros nos empoderamos desde muy chiquititas, el hecho de ser ‘víctima’ no me gusta mucho, no me gusta la palabra. Porque yo creo que todos podemos hacer algo por nosotros mismos, siempre y salir adelante, cumplir los sueños, esforzarse por lo que uno quiere...”, agregó.

A pesar del revuelo que se armó y las muestras de apoyo que recibió en los últimos días, Lourdes se mostró arrepentida de haber difundido su denuncia de manera pública. “Hoy por hoy lo hubiese hecho de una manera más perfil bajo. No me gusta estar hablando de esto. Yo soy música, estoy trabajando en Sex, estoy trabajando con Marcelo Tinelli... ¿qué más puedo pedir? pero es una contradicción y un mareo de sentimientos que me sobrepasa”, analizó la ex Bandana.

Y con respecto a la aparición mediática de García Gómez tras su denuncia, sentenció: “Yo no podía creer, te juro. Fue triste. Ayer le decía a las chicas: tengo bronca de no tener bronca. Yo me enamoré”. En este punto, Lourdes se quebró, unas lágrimas le cayeron sobre el rostro y se interrumpió para tomar aire. “Me enamoré, ¿qué querés que te diga? Siempre se puede salir de todo, ya lo vieron. Es la primera persona con la que yo pensé en tener una familia... Pero no voy a hablar más porque mi abogado me mata. Seamos conscientes de que esto pasa más de lo que nosotros... Y muchas veces lo dejamos pasar. Un insulto es lo mismo. Porque a veces no es un golpe acá, es un golpe acá”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.