La angustia de Nicole por la interna familiar y el sentido mensaje a sus hijas: “Son mi motor”

Para Yanina Latorre, y cientos de otros internautas en las redes sociales, la actitud de Fabián Cubero hacia Nicole Neumann estuvo pésima. "Imperdonable lo de Cubero. Que exponga así a la hija por la obsesión de venganza", tuiteó la panelista y coincidió con la gran mayoría de los espectadores de este escándalo al afirmar que la modelo se sintió expuesta después de que trascendiera que Indiana, una de sus hijas fruto de su relación con futbolista, no quiere vivir con ella.

Al parecer, Nicole lleva meses sin hablarse con su hija mayor. La pelea tuvo como disparador las constantes críticas de la modelo hacia Mica Viciconte -pareja de Fabián Cubero desde hace seis años y madre de Luca-, con quien la adolescente de quince años mantiene una excelente relación; sumado al bullying que comenzó a sufrir en la escuela debido a la decisión de "los adultos" de hacer públicas sus diferencias en los medios.

En primer lugar, Nicole intentó desviar el blanco en la frente que le colocó el ex defensor de Vélez y, en su afán de esquivar el tema, sostuvo que Indiana no participaba de los viajes familiares al extranjero porque le tenía "fobia al avión". Pero como no pudo, afirmó: "Mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas, que son menores. Son temas delicados y hace rato ya tomé esta postura. Yo no tengo necesidad de aclarar nada".

Para Nicole, este conflicto forma parte del "círculo íntimo" de su familia y en diálogo con TN advirtió que no debe ser ella la que tiene que resolverlos: "Quienes corresponde que se ocupen están con el tema". Lo cierto es que disgustada de ser el blanco de todas las críticas por la frase de su ex, la modelo volvió a hacer un descargo a través de las redes sociales, aunque esta vez buscó ponerle paños frío a la situación: “Ustedes tres son mi motor”.

La panelista de Los 8 escalones aprovechó que su hija del medio, Allegra, subió una foto abrazándola junto al mensaje "te amo" para dedicarle un tierno y sentido mensaje a todas sus hijas: “Yo más mi amor. Ustedes 3 son mi fuerza, mi motor. Junto con @manurcera que vino a amarnos y cuidarnos”.

Días atrás, Fabián "Poroto" Cubero blanqueó que Indiana había decidido meses atrás abandonar la casa de Nicole para instalarse en la suya junto a Mica Viciconte y su hermano menor, Luca. "Ya se sabe que Indiana (de quince años) está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", dijo el ex futbolista.

Y sumó: "Hace un tiempo ya que no la ve a la mamá". Cabe recordar que, frente a los por entonces rumores de mala relación con su hija mayor, la modelo hizo malabares para desmentirlos cada vez que le realizaban una nota. Nicole llegó incluso a decir que su hija mayor no había aceptado las tres invitaciones para viajar al extranjero que le hizo porque tenía "una fobia" a los aviones.

En su declaración, Cubero resaltó que su hija está bien, pese a que lleva meses sin vincularse con su mamá. "Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó (terapia) a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, desde hace muchos años ya", destacó.

Y sentenció: "Será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y, hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste".