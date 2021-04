La angustia en vivo de Flavio Azzaro: "Los ataques de pánico y las depresiones son una mierda"

Flavio Azzaro, el periodista deportivo que no le teme a las polémicas, transitó por momentos muy duros cuando, en 2018, fue despedido por las autoridades TyC Sports y dejó de ser panelista del programa No Todo Pasa. En aquella oportunidad, el fanático de Racing no solo apuntó contra algunos de sus ex compañeros del canal y el Grupo Clarín, sino que además aseguró que fue Daniel Angelici, ex presidente de Boca, el que había pedido su “cabeza”.

Con aquella vivencia superada, estuvo como invitado en el programa Vino para vos, el ciclo de entrevistas que conduce Tomás Dente, por KZO, y se animó a contar que sufrió un duro cuadro de salud cuando comenzaba a resaltar en el medio de la mano de Alejandro Fantino y El show del fútbol, allá por el 2013. “Podríamos llamarlo depresión, angustia o ataques de pánico que me duró varios años”, contó.

El también panelista de Polémica en el bar remarcó al importancia de ser asistido por profesionales, a pesar de que la depresión con la que luchó tanto tiempo reapareció poco tiempo después. “Hice terapia y me ayudó mucho. Me hubiese gustado hacerla antes. Me senté conmigo mismo, y me dije: ‘Loco, pará. Esto lo tenemos que solucionar’”, reveló.

De acuerdo con sus dichos, su frenética personalidad le jugó en contra. "Yo podía estar al lado tuyo, haciendo el programa o tomando una cerveza, y por dentro estaba hecho mierda, pero la gente no se daba cuenta. Se ve que tengo una especie de cascarón o instinto de supervivencia que hacía que yo fuera para adelante”, explicó.

Azzaro habló de su depresión y de sus ataques de pánico.

Por aquel entonces, el conductor de Fútbol Outsider (Crónica TV) tenía el gran desafío de su carrera: cubrir el mundial de Rusia que se llevó a cabo en 2018. “Yo no quería ir a Rusia. ¿Qué iba a hacer allá lejos de mi vieja, de mi psicólogo, de mi papá, de mi gente? Decidí hacer terapia como corresponde, y por suerte lo pude manejar”, manifestó.

Según resaltó, fue gracias al trabajo de un profesional que pudo lidiar con la ansiedad y depresión que se habían apoderado de su ser. “Hoy por hoy me siento un tipo que la pasa mejor, que maneja mejor ciertas situaciones. Puedo charlar con vos de estas cosas feas y lindas, y no pensando en que cuando salga de acá me va a agarrar un ataque de pánico”, le dijo a Dente.

Y agregó: “La verdad es que los ataques de pánico y las depresiones son una mierda. Hay que tratarla a tiempo y ponerle huevos y ovarios y bancarse que te toquen, que te metan el dedo. La cabeza es muy turra, cuando creés que estás bien, estás siendo reticente, y te escapás. Hay que seguir porque es la manera, y hoy por hoy los fantasmas no son tales y estoy mejor”.

Durante 2020, Flavio viajó por medio mundo.

Cabe recordar que durante el año pasado, Azzaro decidió patear el tablero y junto a su novia cumplir el sueño de recorrer el mundo. Así fue como dejó los programas de televisión Fútbol al Horno (Canal 26) y Polémica en el Bar (América), y el ciclo radial Azzaro al Horno (Radio Latina), para subirse a un avión en el Aeropuerto de Ezeiza aquel 16 de diciembre sin pasaje de regreso.

Azzaro y su novia Sol, con quien comparte la pasión por los viajes y por Racing.

Por esta razón, destacó la importancia de los comunicadores e intentó generar conciencia en medio del difícil momento sanitario que atraviesa el país. “Tenemos un micrófono gigante, y a veces no nos damos cuenta. Me gusta decirle a la gente no esperen estar mal para ir al psicólogo, cuando tengas una luz de alerta, vayan. Nada es para siempre, ni lo malo ni lo bueno”, concluyó.