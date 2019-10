La angustia y el llanto de Cinthia Fernández: "Luciana Salazar me está destruyendo”

En la pista del Bailando por un sueño se instaló una disputa que no tardó en trasladarse a las redes sociales. Por un lado, Cinthia Fernández y por el otro Luciana Salazar. ¿La razón? el vínculo amistoso que mantiene Luli con Martín Baclini, actual pareja de la morocha.

Los cruces fueron varios y diversos hasta el punto que Luciana Salazar amenazó con abandonar la pista del certamen de baile si Cinthia no dejaba de hostigarla. Fiel a su estilo, Cinthia redobló la apuesta y en Los Ángeles de la Mañana aseguró que Luciana “cobra, copia y pega” los tuits en los que informa y opina sobre política, entre ellos furiosas críticas contra Mauricio Macri.

A partir de ahí, la modelo decidió bloquear a la ex de Matías Defederico de las redes sociales y decidió -mediante su abogada Ana Rosenfeld- iniciarle acciones legales con el objetivo de que se retracte o presente pruebas de la acusación que hizo en la pantalla de El Trece.

Una vez más sin dar el brazo a torcer y al enterarse de que Luciana la había bloqueado, Cinthia disparó: “¡Alguien arrugó! Ja, basta voy a aflojar un poco a ver si ‘renuncia’ al tuit también y perdemos a la PITOnisa de la política... Noooo, ciertoooo que después se arrepiente y no renuncia y me desbloquea... me quedo tranqui. ¡Que susto!”, escribió este lunes.

Pero sentada como panelista en el programa de Ángel de Brito, no aguantó y se quebró en llanto asegurando que la intención de Luli es “destruirle” la vida. “Con Martín (Baclini) discutimos por lo que había dicho Luciana. Esta mujer me está haciendo mal, me está trayendo muchos problemas, basta de esta saña, esta mina me está destruyendo”, dijo Cinthia entre lágrimas.

Y agregó: “Yo quiero dejar en claro que yo sé la persona que tengo al lado y todo lo que hizo por mí. Quiero aclarar porque Martín estaba preocupado porque lo estaban llamando de todos lados para preguntarle si es verdad que me había maltratado”. Fue entonces que Yanina Latorre aseguró que ella escuchó “los reproches” que el empresario le hacía a Cinthia. “No me los contó nadie. No era una discusión de pareja, te retaba”, siguió la mujer de Diego Latorre.

Entonces Cinthia, conmovida, aclaró que nunca va a permitir que alguien la maltrate y cerró: “Fue una discusión de pareja. Es una persona excelente, nunca me maltrató, lo voy a defender siempre porque se la persona que tengo al lado. Se equivocó al decirme mentirosa pero es incapaz de levantarme la voz”. Esta noche, Cinthia Fernández y Martín Baclini deberán enfrentar en el súper duelo del Bailando 2019 a Luciana Salazar en la pista. ¿Volverán a decirse de todo?