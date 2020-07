La autopsia de la actriz de Glee confirmó la causa de su muerte: llegó a salvar a su hijito

Luego de confirmar que el cuerpo encontrado en el Lago Piru era el de la actriz Naya Rivera, las autoridades del estado de California recibieron los resultados de la autopsia. De acuerdo al reporte forense, la causa de la muerte de la actriz de Glee fue "ahogamiento accidental". La reconstrucción del caso y por qué los investigadores creen que logró salvar a su hijo de cuatro años, antes de ser arrastrada por la corriente.

"No hay indicios en la investigación de que las drogas o el alcohol hayan cumplido un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras serán sometidas a pruebas toxicológicas", confirmaron los investigadores; quienes señalaron que los hallazgos de la autopsia son consistentes con un "ahogamiento".

La actriz estuvo desaparecida cinco días, después de salir a navegar al Lago junto a su hijo de cuatro años. La embarcación fue encontrada con el menor durmiendo en la misma, pero nada se sabía de la actriz. Es por eso que resultó clave el testimonio de su hijo.

"Tras hablar con el niño, supimos que nadaron en el lago en algún momento del día. El pequeño describió que fue ayudado por su madre para subir al bote y que lo empujó desde atrás hasta la cubierta", señaló Bill Ayub, jefe de la Policía.

La hipótesis ahora es que la actriz logró subir a su hijo al bote antes de que la corriente volviera a arrastrarla. "No hay indicios de que esto sea un asesinato y no hay indicios de que se trate de un suicidio. Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse".

De acuerdo a la línea cronológica de la causa, la muerte de la actriz se produjo entre las 13 y las 17 horas del día de su desaparición.