La banca de los ex suegros de Shakira y la reacción de la colombiana por la nueva novia de Piqué

A la cantante colombiana Shakira siempre le gustó tener suegros fuertes. Primero fueron el expresidente argentino Fernando de la Rúa y su mujer, Inés Pertiné, cuando ella salía con su hijo Antonio de la Rúa, hace ya muchos años.

Luego, su siguiente pareja no se quedó atrás. Si bien los padres del futbolista Gerard Piqué, el empresario Joan Piqué y la reconocida médica Montserrat Bernabeu, no cuentan con cargos presidenciales en su historia, también poseen con una fuerte personalidad. La suficiente como para enfrentar las decisiones sentimentales del defensor de la Selección Española de Fútbol.

Es que desde que su hijo comenzó a salir con la estudiante de 23 años Clara Chía Martí, los rumores acerca de una falta de aprobación de su parte en la nueva relación, no pararon de crecer, algo que reflejó Jimena Grandinetti, panelista del programa Arriba Argentinos.

"Los papás del jugador le dijeron: 'No, no, no. No queremos saber nada con esta otra'", precisó la periodista. "Sólo queremos a Shakira", confesó que habrían dicho los padres del jugador.

Pero la información no se quedó sólo en eso, ya que Grandinetti aseguró que la noticia de la presentación de la nueva novia de Piqué a sus padres la habría golpeado con dureza.

"Shakira está bastante triste con esta noticia. Está haciendo todos los trámites lo más rápido posible para mudarse a Estados Unidos y, en el medio, Piqué le presenta esta nueva novia a los papás", explicó la panelista.

El saber popular de los padres tiene una forma de funcionar bastante polémica, ya que siempre se aprende luego de haberse equivocado. Ahora el futbolista tendrá que jugar este nuevo partido de la vida, en el cual si falla, sus progenitores le dirán: 'Yo te avisé'.