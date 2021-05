La batalla legal de Nicole Neumann y Fabián Cubero por su mansión en Tigre: las fotos de la propiedad

Un nuevo capítulo en la batalla entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Ahora el gran problema es la casa. Y, por supuesto, una montaña de plata. ¿Por qué? Los detalles son varios pero la gran diferencia entre los protagonistas de la historia está marcada por el odio.

Nicole en la puerta de su casa.

La historia es la siguiente. Hace muchos años, la modelo y el ex futbolista estaban enamoradísimos y construyeron su nidito de amor en el country Santa Bárbara, en Tigre. Había elegido un lugar exclusivo para una propiedad de lujo.

Después de charlas e idas y vueltas con el arquitecto, el hogar de Neumann y Cubero quedó en 500 metros cuadrados repartidos en dos pisos con tres habitaciones en suite, un playroom, un vestidor, un baño con jacuzzi y una habitación de servicio, en un terreno de 1356 metros cuadrados, con vista a un lago artificial.

Cubero y Viciconte.

Mucho tiempo después, cuando Cubero dejó el hogar tras la escandalosa separación, la modelo se quedó en la propiedad junto a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. En el medio, el ex futbolista le pidió que la pusiera a la venta. Y así lo hicieron.

La puerta de la casona en venta.

Desde hace un año y medio, la casa tiene el cartelito de venta. Pero no pasa nada. El comprador ideal aún no apareció. Y hay un combo que hizo imposible para que se vendiera. A la pandemia de coronavirus, hay que sumarle la crisis económica y la caída en las ventas de inmuebles desde principios de 2020.

El country Santa Bárbara.

Pero hay más. Preocupada por los casos de COVID-19, la modelo le prohibió la entrada a todos. De hecho, desde la inmobiliaria se comunicaron porque algunas familias querían ver la propiedad en persona. Pero ella se negó de manera rotundo. Eso despertó la ira de Cubero que quiere llegar al final de la división de bienes lo antes posible.

El barrio privado de Tigre.

Por ese motivo, Cubero habría accionado legalmente contra Nicole para que no haya impedimento de venta o en todo caso que se encuentre otra manera económica de verse resarcido por el bien que les pertenece a ambos. ¿Cuánto pide el futbolista? Al menos, 800.000 dólares cree que vale esa casa.

La entrada de la casa de Nicole.

En ese punto también hay algunas diferencias. Mientras Neumann cree que la propiedad vale un poco menos, el novio de Micaela Viciconte asegura: “Si alguien va a buscar una casa a ese country, no le falta guita”. Por ahora, si no logran venderla, Fabián le pedirá 400.000 dólares a su ex esposa para que se quede con la casa.

La habitación de las hijas de Nicole y Cubero.

El cuarto de Nicole Neumann.