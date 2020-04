La boda secreta de Jennifer Aniston y Brad Pitt: la filosa condición que puso Angelina Jolie al enterarse

De un tiempo a esta parte, Jennifer Aniston y Brad Pitt alimentaron muy de a poco los rumores de reconciliación. No sólo celebraron juntos sus respectivos cumpleaños, sino que además pasaron las fiestas y hasta, de acuerdo a lo que asegura la prensa estadounidense, están haciendo la cuarentena juntos en Los Ángeles.

Aunque ninguno confirmó todavía la información, lo cierto es que ahora fueron sus amigos quienes dieron un paso más y filtraron a los medios que están organizando una fiesta secreta en México para volver a casarse. Los detalles de la boda y la reacción de Angelina Jolie al enterarse.

De acuerdo a lo publicado por el tabloide The Mirror, Jennifer y Brad conviven desde mediados de diciembre en la mansión de la actriz. En un principio, se encontraban en secreto en el exclusivo hotel de Los Ángeles. "Era el único lugar en el que podían estar juntos sin que nadie se enterara. Lo eligieron para poder vivir su amor en el anonimato", advirtieron amigos de la pareja.

Ahora, la revista Life & Style y dio un paso más: confirmó que los actores planean una boda secreto en Los Cabos. "Se enamoraron de nuevo y están planeando un casamiento en la playa", confirmaron fuentes cercanas. "La boda está en marca. Se van a casar en Los Cabos y esta vez lo van a mantener en secreto hasta que haya sucedido", suman.

Al parecer, la pareja tuvo que posponer por un tiempo sus planes, debido al avance de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Brad ya le había anticipado sus planes a su ex mujer, con quien mantiene un tenso vínculo tras el divorcio. "Angelina le pidió en privado a Brad que sus hijos no vean o convivan con Jennifer", precisaron fuentes cercanas a la actriz de Maléfica.

Pero eso no es todo, no contenta con la palabra de Pitt, Jolie habría presentado en las últimas semanas un nuevo pedido de tenencia de sus hijos en un intento por limitar los beneficios que el actor ganó por buen comportamiento en los últimos meses. "La noticia sorprendió a Brad, pero también a los chicos".

Semanas atrás, los medios también se hicieron eco de la furia de Angelina al enterarse de que Jennifer le había conseguido un papel como actriz a una de sus hijas. "Shiloh siempre les dijo a sus padres que quería ser actriz", advirtieron entonces desde el entorno de los Jolie-Pitt. Aclaración: si bien la adolescente comenzó el año pasado un tratamiento hormonal de cambio de género, sus padres se siguen refiriendo a ella como "Shiloh" y en femenino. "Brad le pidió a Jennifer que si sabía de algún papel que pudiera ser interesante para su hija le avisara y eso fue lo que sucedió".

En efecto, Aniston le ofreció a la adolescente de 13 años un papel en The Goree Girls, película en la que trabaja como productora. "Cuando Jen le dijo que existía la posibilidad de que Shiloh tuviera un pequeño papel, Brad habló con Angelina y la intentó convencer de que iba a poder hacerlo, sin descuidar sus estudios. El problema fue que Angelina se enfureció cuando escuchó que quien había gestionado el papel fue la ex mujer de Brad. El contrato todavía no se firmó. Brad espera que Angelina no haga nada de último minuto".

La noticia se conoció pocos días después de que Angelina se mostrara junto a su hija, luego de la cirugía de cadera a la que fue sometida. La operación se llevó adelante en el más absoluto de los silencios, pero fue la actriz quien reveló la información con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Llevo los últimos dos meses entrando y saliendo de quirófano con mi hija mayor (por Zahara, de 15 años). Hace pocos días, he visto a su hermana pequeña (por Shiloh) pasar por el bisturí a causa de una cirugía de cadera".