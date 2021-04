La bomba de Morla en TV Nostra: del "odio de clase" de Dalma y Gianinna al "verdadero rostro" de Jana

Esta noche, a las 20.30 y por la pantalla de América TV, Jorge Rial volverá con su nuevo programa de actualidad bautizado como TV Nostra. De más está decir que la frutilla del programa que se podrá ver en tan sólo un par de horas será la entrevista que el conductor le hizo a Matías Morla, abogado, amigo y principal apuntado por las hijas de Diego Armando Maradona tras la muerte del último gran ídolo argentino.

Acompañando al ex conductor de Intrusos estará una vieja conocida de la casa como lo es Marina Calabró, la periodista deportiva Ángela Lerena, el actor de reciente paso como panelista en Cortá por Lozano, Diego Ramos y Fabio Alberti. El ciclo tratará la agenda actual del país y no solamente la política. "No estoy nerviosos, estoy tranquilo porque hacía mucho que no paría un programa. Lo que se verá en pantalla hoy es más de lo que había soñado", adelantó Rial en Intrusos.

Sobre la entrevista que le dio el último abogado del Diez, el periodista resaltó que existen -según Morla- varias razones que llevaron a la muerte de Diego. "Una fue su estado de salud. El cuerpo de un hombre golpeado desde hace 20 años, la otra es un tema emocional....es muy fuerte porque él habla del entorno del entorno. Había un entorno más chico, que era el que entraba en su cuarto porque Diego ya no quería salir", contó.

Y sumó: "De todos los protagonistas que se van a desplegar en la nota, él apunta a una de las protagonistas (ex mujeres e hijas) como uno de los condicionantes para que Diego se muriera. ¡Da un nombre!". De acuerdo con Rial, durante la entrevista Morla evalúa al entorno completo de Maradona y da una "descripción" de cada uno de ellos. "Lo que busca estrictamente es salir a buscar el frente interno por algunas cosas que dice", sostuvo.

Durante ese análisis de la entrevista, el ex Intrusos también se refirió a Jana Maradona, una de las últimas hijas reconocidas por el ex capitán de la Selección Argentina. "Hay una descripción que hizo de Jana que me sorprendió mucho, pero mucho. Nosotros nos comimos un personaje... todos, ¿eh? Nosotros queríamos que el personaje fuera bueno... en una historia donde es difícil encontrar a los buenos", resaltó.

El flamante conductor de TV Nostra afirmó que Maradona solo sentía debilidad por Benjamín Agüero, su nieto, y por Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda. "Con todos los demás un día estaba bien y el otro estaba mal. A él lo movilizaba Benjamín y Diego Fernando. La Justicia esta avanzando lenta, pero segura. Acá hay dos causas claras", señaló.

De acuerdo con Rial, la primera causa es sobre la muerte de Diego, donde Morla "se siente cómodo" porque no se lo involucra. "Él dice que necesitaba un médico y no un abogado, y la otra es la herencia donde tiene que dar explicaciones y, evidentemente, se siente presionado”, reconoció el periodista. Finalmente, adelantó que Rocío Oliva aparece en un fragmento de la nota de manera muy fuerte y toma un rol polémico en la historia del Diez.

TV Nostra contará con "muchos informes" que tratarán de "todos los temas" de la actualidad argentina. "Y en política, nos vamos a reír 'de' ellos, no 'con' ellos. Nadie los invitó a la platea, se subirán al escenario", escribió Rial en febrero pasado el en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter al anunciar que se lanzaba este nuevo proyecto.

Entre las frases que pronunciará Morla esta noche, se destacan: “El diablo no es tan malo”; "Fue muy triste todo lo que pasé; cuando se muere Diego, se muere mi otra mitad”: “A la gente le cerraron la puerta en el velatorio”; "Usaron a la gente para que vaya a marchar y no fue nadie” y “A Maradona lo abandonaron, se murió solo. Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. (Claudia) Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego".