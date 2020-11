La Bomba, en su peor momento: explotó y abandonó el móvil por una pregunta sobre su ex

Gladys La Bomba Tucumana está atravesando una delicada situación con su ex pareja, Sebastián Escacena, a quien días atrás denunció por estafa al asegurar que él no quiere devolverle un auto que ella habría comprado cuando aún estaban juntos. "Si hablo, Gladys tendría que irse del país. Es todo falso. El auto lo compramos entre los dos. Yo puse más plata que ella. Estoy tranquilo", advirtió en diálogo con Confrontados.

Escacena mantuvo una relación de cinco largos años con la cantante de la movida tropical. De hecho, tomó notoriedad pública en 2017, cuando solía acompañar a Gladys la pista del Bailando 2017, En aquella oportunidad fue acusado de golpear a los fans de Micaela Viciconte, a uno de ellos le lastimó dos costillas lastimadas, y también tuvo un fuerte encontronazo con Brian Lanzelotta detrás de cámaras.

Lo cierto es que este nuevo escándalo desató, además, una trama de infidelidades. Es que, según La Bomba, su ex la engañó todo el tiempo mientras estuvieron en pareja. "Hubo infidelidades de ambos lados. En diciembre del año pasado nos peleamos. Yo le encontré mensajes con varias personas. Ella también me vio mensajes. Ahí nos peleamos. Ella después se fue de viaje a Pinamar con un chico", señaló el colectivero.

A raíz de esto, Gladys le mandó una foto a su ex en la que se la ve vestida con un conjunto que él le regaló y, para darle celos, le dijo que ahora lo usa para salir con su nuevo novio. "¿Viste la foto que se me ve con el conjunto Nike que vos me regalaste? Bueno, mi novio me lo saca. Mi marido, bah, ya. Y esa mina que está parada ahí tiene 55 años, ¿está fea de lomo, no?", se la escucha decir a la tucumana en el audio que compartió LAM.

En otra parte del mensaje de voz, la cantante agrega: "¿Viste lo que vos no pudiste besarme a mi la boca? Bueno, él viene y me la come...". En este contexto, la participante del Cantando 2020, estuvo a borde del desmayo en un ensayo, accedió a una entrevista con el ciclo Hay que ver, pero terminó explotando y abandonando el móvil a los pocos minutos a raíz de una consulta que le hizo una de las panelistas del ciclo.

Según le explicó a los conductores, José María Listorti y Denise Dumas, le bajó la presión durante el último ensayo debido a que no habia desayunado como corresponde. “Me bajó la presión porque no desayuné bien y salí rápido de mi casa. Al estar sola me las arreglo así nomás y, si bien el desayuno es la comida más importante del día, esta vez salí sin comer”, explicó La Bomba, visiblemente afectada.

A partir de ahí, la artista explicó que existen muchas situaciones que, sumado a los problemas con Escacena, le generan un gran pesar." Tengo muchas angustias y también puede ser eso. No estoy tranquila trabajando acá, estoy intranquila. Tengo a mi mamá enferma en Tucumán y pienso en ella aunque esté bien cuidada. Tengo una hermana que es de riesgo está con covid. Así que tengo muchas situaciones que me ponen mal", explicó.

Fue en ese momento que Carolina Molinari, panelista del ciclo, le hizo una pregunta que descolocó a La Bomba: “¿Por qué decidiste en este momento empezar a hablar de tu exnovio?”. A lo que la cantante, respondió: “¿Con quién hablo primero? ¿Con Carolina? No te conozco, pero estás mal informada. ¿Yo decidí hablar de él?”. Y frente a la insistencia de la panelista, la Bomba enfureció.

Fue entonces que se sacó los auriculares y se fue del móvil en vivo desde los estudios de Laflia: “No sé ni quién es ella. Que se asesore antes de preguntar semejante estupidez, porque jamás hablé de él, ni voy a hablar jamás. Hablen con César Carozza, mi abogado. ¡Chau!”. Ante esto, Molinari reaccionó y cerró: "No lo puedo creer, ¡no dije nada malo! Le hice una pregunta re normal porque ella es la que estuvo hablando".