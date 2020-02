La Bomba se quedó temblando tras ser increpada en pleno show por una peluquera trans: "Tengo miedo"

El nombre de Gladys “La Bomba” Tucumana comenzó a sonar nuevamente en las redes sociales como consecuencia de un incidente que la tuvo como protagonista durante un recital en su provincia como parte de los festejos del carnaval. a raíz del inesperado y escandaloso episodio de tensión que sufrió el domingo por la noche durante su participación en el recital por el Carnaval Solidario de su provincia natal.

Allí, una persona –que fue identificada como Jorgelina Zalazar, una peluquera trans muy famosa en Tucumán- se subió al escenario del Club Atlético San Juan, en Banda del Río Salí y se puso cara a cara con la ex Bailando por un sueño para increparla cuando estaba cantando el clásico Si una vez. "Paremos un segundo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Quién es esta persona?”, preguntó la artista.

Y siguió: “¿Por qué permiten que se suba al escenario? No la conozco". Acto seguido, la cantante de cumbia se dirigió directamente a su supuesta agresora y disparó: "No sé quién sos. Estoy temblando y tengo miedo. No sé por qué se subió al escenario esta mujer".

Al notar el reclamo de La Bomba, dos hombres se apresuraron para llevarse a Zalazar.

Tras el show, Gladys calificó de “bruta” y “atrevida” a la peluquera. “Me da muchísimo miedo”, dijo. Según trascendió, la disputa entre ambas viene del año pasado.

“Cuando la Bomba se postuló para las elecciones, esta mujer empezó a hacer videos en Facebook que se hicieron virales en donde no hablaba bien de la Bomba”, revelaron en Los Ángeles a la mañana.

Al mismo tiempo, detallaron el presunto motivo del conflicto habría sido que Gladys La Bomba Tucumana le habría iniciado acciones legales por las “injurias” de aquel momento. "Temí por mi vida, tuve miedo de que me clavara un cuchillo, no conozco a esa persona, jamás la vi en mi vida, no sé quién es", expresó Gladys a través de su cuenta de Instagram.

En su cuenta de Facebook, Zalazar grabó un video para explicar por qué irrumpió en el recital de la cantante. “Quiero pedirles disculpas a la gente por salir a atacar a la señora Gladys muy fuertemente. No le pido disculpas a ella, sino a toda la gente que me sigue”, arrancó.

Y siguió: “La señora Gladys es súper homofóbica y ahora nos estamos sacando las caretas. Yo la salí a atacar crudamente porque ella no lo deja ser feliz a su hijo (Tyago Griffo). A pedido de ella, él me comenzó a insultar. Él me pidió ayuda vía messenger y después nos pasamos los teléfonos”.

Según contó la peluquera, Griffo le preguntó “cómo podía hacer para lograr una aceptación de su mamá”. “La homofobia es una enfermedad y ser gay no, ser una chica trans no, ser una chica lesbiana tampoco”, afirmó Jorgelina.

“Además, tengo un audio del novio en el que me trata de puto sidoso, si vos querés estar seguro de que tengo HIV nos hacemos unos análisis juntos”, agregó. Por último, la peluquera trans denunció que tanto la cantante como su pareja tienen cargos “ñoquis” en el Estado.

Cabe recordar que Gladys "La Bomba Tucumana" se convirtió en 2015 en asesora de la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Miguel de Tucumán. Aceptó el cargo pese a ser criticada por no ser una funcionaria de carrera. Al iniciar sus actividades sostuvo que se encargaría ese puesto por solo tres meses. Pero tres años después seguía cobrando mensualmente un salario del estado.