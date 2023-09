La bronca de Holder por el "ninguneo" de Tinelli en el Bailando: "Ni me nombraron"

Después de largas idas y vueltas con que si empezaba o no, finalmente arrancó el Bailando por un Sueño en la pantalla de América TV pero no fue de la manera en que lo esperaban. En la primera edición, se dieron presentes diversos fallos técnicos, un estudio que quedó chico, una pista acotada, puntajes excesivamente bajos y como si fuera poco, se abrió la puerta de los escándalos y las polémicas. El primero en hacerlo fue nada más ni nada menos que Tomás Holder, con su bronca por quedar plantado.

Si bien las versiones del programa van variando, no deja de ser un big show que se realiza hace 20 años bajo la conducción de Marcelo Tinelli y aun así, los errores se siguen repitiendo: la falta de tiempo, las parejas que quedan afuera, un programa que se alarga y esta vez sería aún más especial porque el acuerdo firmado con el canal América se basó en un conteo de cierta cantidad de programas de los cuales no se pueden exceder en fechas.

Iba a empezar en julio, luego a principios de agosto, después a mediados de mes y finalmente comenzó el lunes 4 de septiembre. El programa estaba destinado para que haya una apertura con cantantes, bailarines y un show para dar comienzo. Luego, pasarían cuatro parejas: la de Noelia Pompa, Camila Homs y los ex participantes de Gran Hermano, Tomás Holder y Juliana Díaz.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aun así, solo las primeras dos parejas pudieron bailar en la pista, el resto debió retirarse cabeza gacha y ni siquiera llegaron a ser mencionados por el conductor. Después de una larga apertura, Noelia Pompa, bicampeona del certamen, bailó estilo “Merengue” y su puntaje fue sumamente bajo: reclutó sólo 13 puntos. Luego de ella, fue el turno de Homs, que tras ser consultada por su ex pareja Rodrigo de Paul y tras conocerse que su bailarín también interpretaba coreografías con Tini Stoessel, quedó con 10 puntos tras realizar una coreografía de reggaetón.

Pero cuando era el turno de Holder junto a su bailarina, Agostina Caute, Tinelli dijo “Hasta acá llegamos” y el programa terminó. Para peor, adelantó que al día siguiente iba a ver muchas parejas más, pero en ningún momento mencionó a los dos ex participantes de Gran Hermano que habían quedado totalmente plantados detrás de cámara, por lo cual generó el primer enojo de la edición.

Lejos de quedarse callado, cuando las cámaras se apagaron y las luces empezaron a ser más bajas, Holder hizo un breve descargo ante América junto a su bailarina y aseguró que para él, “una pareja más entraba” por lo cual podrían haber bailado en el tercer lugar después de Homs. “Nos vamos tristes”, lanzó.

“¿Qué pasó?” fue la pregunta principal y el oriundo de Rosario fue muy contundente a la hora de aclarar con su peor cara de enojo y molestia. “Hoy no se dio. Una pareja más entraba, me parece. No sé qué pasó. Desconcertados quedamos. Nos vamos un poco tristes. Es raro que no nos hayan nombrado para mañana tampoco”.

A la par, su bailarina, Caute, agregó: “Ensayar se sigue ensayando siempre. Este ritmo, el ritmo que sigue. Hoy estábamos listos y posicionados para que Marcelo Tinelli nos llame y entrar, pero tampoco nos nombraron para mañana. Eso sí nos sorprendió”, mientras tanto, Holder asentaba con la cabeza y no dio más lugar a las preguntas. “Veremos si mañana se da. Muchas gracias”, tiró para cerrar.

Antes de que empiece el programa, se mostró totalmente entusiasmado por verse bailar en la pista más famosa. A través de su cuenta de Instagram hizo una serie de posteos de cómo iba su preparación y el minuto a minuto. “Voy a meditar un rato. Estoy muy contento, muy ansioso, quiero que sea una experiencia hermosa. Tengo ganas de bailar posta. Si me toca bailar hoy, lo vamos a dar todo. La vamos a romper”, había mencionado. Al rato, también posteó una foto detrás de la pantalla en la cual escribió: “Ya detrás de cámara, bailamos terceros”.

Pero luego, todo eso se derrumbó y además de dar una nota totalmente desconsolado y enojado, también realizó un descargo mediante un video hablando en su cuenta personal, mencionando que se sentía culpable por no haber podido bailar teniendo a todos sus conocidos y allegados esperándolo.

“La verdad que un poco triste por todo, por no haber podido bailar. Vinieron mis amigos de Rosario, vino mucha gente a verme de afuera y lamentablemente me siento un poco culpable. Le quiero agradecer a todos los que vinieron a verme, cada uno es muy importante y lo voy a dar todo por ustedes, por mi couch y por mi bailarina, así que por favor bánquennos. Le estoy poniendo la mejor y me encanta lo que hago. Disculpen a todos los que estuvieron prendidos para verme, espero bailar pronto”, cerró.

Juli Poggio, la "Tora" y la irresponsable cátedra del mal: "Botox y se soluciona todo"

Sin embargo, seguido a eso, tras repostear un video que realizó su compañera de baile mencionando que se fueron “tristes” y con “dolor” por no haber podido pasar, Holder a la par escribió “No podía creerlo cuando no escuché nuestro nombres”, para echarle más leña al fuego y señalar aún más a Tinelli por no haberlos nombrado como posible pareja que bailaría el día martes.

El enojo de Ximena Capristo con Marcelo Tinelli

Cuando parecía que todas las cámaras iban apuntar al fallecimiento de Silvina Luna, brindándole un homenaje y con un contundente pedido de justicia, ya que participó del programa en tres ocasiones, nada de todo eso sucedió y sorprendió no sólo al público sino también a las personas más allegadas a la modelo. Una de ellas fue Ximena Capristo.

Parecía una obviedad el hecho de hacer al menos una mención a Luna, pero ninguno de los que estuvo presente se atrevió a nombrarla y mucho menos a pedir justicia, algo que quedará marcado por siempre en la televisión como el día que decidieron mirar para otro lado con una persona que también fue parte del big show. Y quien no dejó pasar la ocasión fue Capristo, que lanzó un duro mensaje contra Tinelli mediante sus redes sociales: “Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna con la cantidad de veces que ella trabajó en ese Show! #JusticiaPorSilvina”, posteó.

Si bien según se dio a conocer el homenaje estaba preparado, antes de que las luces se enciendan y el show comience, hubo un pedido que hizo que ese video no se produjera. ¿Qué pasó? Lo cierto es que cuando Luna participó del certamen tuvo un fuerte cruce con Marcelo Polino y también con Moria Casan, los cuales fueron mencionados en la semana como personas “crueles” mientras que la modelo ya anticipaba que tenía graves problemas de salud.

En ese programa, la ex pareja de El Polaco hasta tuvo que soportar que Polino, también actual jurado, la acusara de que le "pesaba la cola de Lotocki", ya sabiendo que la modelo estaba atravesando problemas de salud por la silicona líquida que le inyectaron y que arruinó para siempre su salud. Ahora, será una incógnita saber si finalmente se le brindará el homenaje o no, aunque el día importante era en el debut y eso ya pasó.