La bronca de Hugo Maradona: "No comparto la decisión de Dalma y Gianinna con respecto al velorio"

Desde Italia, Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego, hizo especial hincapié en la breve duración de la despedida que se realizó en Casa Rosada, cargó contra Rocío Oliva y pidió que la herencia del difunto DT se la repartan solamente entre los hijos. "Yo no quiero ni un solo peso de mi hermano y que se lo recuerde como fue como jugador. Si no hubiese sido el mejor de todas las épocas, yo no estaría hablando con ustedes", señaló.

En diálogo con Intrusos, El Turco se mostró triste y muy conmovido por la muerte de su hermano y contó que la última vez que habló con él había sido a las 3 de la mañana del sábado anterior a su muerte. "Todo es más doloroso día a día por la relación que tenía yo con mi hermano, que era muy estrecha. Enterarme de ciertas cosas es muy doloroso y escuchar que hubo negligencia, que hubo descuido, me hace mal". remarcó.

Y continuó: "La última vez que hablé con mi hermano fue el sábado pasado. Eran las 3 de la mañana acá (en Italia), él me llamó....se reía, lo sentí tranquilo y bien. Después sucedió todo. Yo estaba en contacto con mi sobrino (Johnny), que lo cuidaba. Mi sobrino era como si estuviera yo allá y estaba en contacto con los custodios y con Maxi (Pomargo). Por lo que me decían ellos, estaba todo bien. Hablaba con Gianinna y me dijo que estaba todo bien".

Consultado sobre el entorno y los últimos amores del Diez, Hugo explicó que a Rocío Oliva la conoció hace tres años en Holanda, cuando Maradona estaba haciendo la pretemporada con el Al Fujairah. "Tuve un trato normal...yo soy muy respetuosos de las parejas de todos. No puedo hacer un análisis porque no estuve en el día a día, lo único que te pudo decir es que estuve con ella cuatro días y después no tuve mucho contacto", contó.

Además, se mostró muy disgustado por las últimas apariciones de Oliva en la televisión hablando de Maradona y cuestionando a sus sobrinas, Dalma y Gianinna. "No me gusta lo que está diciendo y hablando. Si vos lográs el trabajo, hacelo por mérito propio. Hay veces que uno tiene que callarse ciertas cosas y no decir ciertas otras cuando son privadas. Pero allá ella, con su conciencia", disparó.

Sobre la causa que se inició a raíz de la muerte del Diez y que quedó en manos del fiscal general de San Isidro, John Broyad; sus dos adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de la jurisdicción, Laura Capra, de la UFI de Benavídez, El Turco pidió que "la justicia cumpla con su deber y pague el que tenga que pagar" y aseguró que su actual enojo se debe a que no puso asistir al velorio de su hermano.

"La bronca mía fue porque ya habíamos programado el viaje y no pude despedirlo a mi hermano. Pero allá ellos los que decidieron hacer el entierro corto. Primero por respeto hacia mi y después a la gente. ¿Por qué el apuro? La gente se quedó con el sabor amargo de no poder despedirlo. No se querían llevar el cajón al hombro, sólo querían verlo de lejos. Pero son decisiones que yo no entro", sostuvo a través de la comunicación telefónica

Y sumó: "Hablé con Gianinna y me dijo: ´Padrino, mirá que a las 16 de mañana cerramos el cajón´. Por el tiempo material, no llegué. Son decisiones que tomaron ellas, no las comparto, pero son las hijas. Tuve que acatar las decisiones de ellas y son las hijas. A Jana, a Diego Fernando y a Diego Junior los conocí poco. Soy el padrino de Gianinna y creo que hay cosas por solucionar. Con las que más confianza tengo son con mi ahijada y con Dalma".

Al final de la charla, Hugo sostuvo que es "largo el duelo" y remarcó que cada día se le hace más difícil hacerse a la idea de que su hermano ya no caminará por este mundo. "El duelo cada vez es más duro. Cada uno firma lo que quiera y a mi no me consultaron nada. Lo único que quiero es que mi hermano descanse en paz y que su plata se la repartan entre los hijos. Yo no quiero ni un solo peso de mi hermano y que se lo recuerde como fue como jugador. Si no hubiese sido el mejor de todas las épocas, yo no estaría hablando con ustedes", concluyó.