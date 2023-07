La bronca de Nicole: el viaje de Cubero y Viciconte a Salta y la exposición de Indiana

La pelea que lleva meses entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, vivió un nuevo capítulo en estos últimas días, a partir del viaje en el cual la menor acompañó a su padre, Fabián Cubero, y su nueva pareja, Mica Viciconte, a la provincia de Salta. A partir de las peleas que protagonizó la ex Combate en el lugar, se supo que la modelo mostró preocupación por la presencia de su primogénita durante el episodio agresivo y por otros gestos de exposición que hubo durante el viaje.

Cabe recordar que el último fin de semana se viralizó una discusión que Viciconte tuvo con el personal que atiende el teleférico de la ciudad de Salta, a partir de que no la dejaban tener prioridad en la espera teniendo un bebé de un año como su hijo Luca, y que por eso una persona la acusó de colarse. La situación, que estuvo al borde del colapso, fue el factor que preocupó a Neumann, además de considerar que Mica no supo mantener la calma.

Al menos así lo afirmaron en Intrusos fue quien reveló el enojo de la modelo, mientras que también se refirió al conflicto que protagonizó la pareja de Cubero. "Estos episodios no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos", aseguró una de las panelistas.

"Mica tiene un carácter muy fuerte -todos en esta historia- y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos y el padre queda a un costado. Entonces no se termina de saber si él la mandó o no", afirmó, por su parte, la panelista Karina Iavícoli.

"¿Pero quién sube la historia? ¡Ella!", retrucó Tauro. "Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también, yo me pongo en el lugar de Nicole, y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado", opinó, respecto al conflicto entre Nicole e Indiana.

Por otro lado, hubo otra actitud que disgustó a Neumann. En medio del viaje de su ex, cuando estaban en la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, Viciconte registró en sus historias cómo la menor posaba para una foto para una vecina que le pidió inmortalizarse junto a ella. "Indiana siendo famosa", escribió debajo la pareja de Cubero.

La exposición que hizo la nueva novia del padre de sus hijas fue considerada innecesaria por parte de la modelo, en el marco de la pelea que sostiene su hija hacia ella, a partir de episodios de maltrato que vivió con Manuel Urcera y ella misma, y que fueron viralizados en redes sociales y televisión.

A esta realidad se suma que el ex futbolista criticó que su ex pareja no haya cumplido el acuerdo por el cual iban a concurrir el resto de las hijas que tuvo con Nicole a las vacaciones que realizó en el noroeste argentino. Es que, semanas atrás, el ex futbolistas confesó en Intrusos que no iba a poder estar durante una parte de las vacaciones con el resto de sus hijas.

"Ya hay un convenio firmado y todo. No voy a tener las vacaciones que tendría que tener. No pasa nada igual, tranquilo, tendré a las nenas menos tiempo de vacaciones, qué se le va a hacer", se lamentó Cubero en aquel entonces.