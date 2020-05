La brutal confesión de Laurita al ser consultada por Cabré: "Estoy para el ort...no lo superé

Durante los últimos días de abril se confirmó lo que había comenzado como un rumor a la par del decreto del aislamiento social obligatorio: Nicolás Cabré y Laurita Fernández se separaron luego de pasar juntos parte de la cuarentena.

La bailarina abandonó la casa del actor y se reinstaló en su departamento, el cual comenzó a redecorar para despejarse y, según afirmó, “cambiar la energía”.

Desde que anunció su separación, Laurita volvió a estar activa en sus redes sociales: sobre todo en Instagram, donde reanudó los ensayos de baile y comenzó a compartir entretenidos videos del estilo Tik-Tok.

Fue la propia Laurita la que confirmó semanas atrás el final de su relación con Cabré, aseguró que fue por videollamada a causa del aislamiento obligatorio y aclaró que no existe ninguna chance de volver con el actor, porque él ya perdió el interés.

En ese marco, la también actriz respondió algunas de las preguntas de sus seguidores y con total honestidad reveló que todavía no logró superar la rutura con el papá de Rufina. “¿Qué preguntas me hacen? Y tienen razón, no estaba preparado para tanto... Me están preguntando ¿cómo hice para superar la separación? No la superé, estoy para el ort..., pero la vida sigue. ¿Qué voy a hacer?”, respondió.

Días atrás, la ex Bailando por un sueño había confesado que al separarse le "pegó la angustia": "No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije: ‘ya está, acá está’".

En aquella oportunidad, Laurita sostuvo que no existía la posibilidad de una reconciliación debido a que Cabré ya no quería estar con ella. "Eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”, remarcó.

Y agregó: “También es un momento muy complicado para tomar decisiones. Pero así y todo uno siente, las toma, habla y piensa. Y yo hoy creo que no hay vuelta atrás por esto, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés. No da remar, esperar o pelear algo solo. Lo mejor es seguir con tu vida y ya”. Lo cierto es que ante esta nueva revelación, sus seguidores decidieron levantarle el ánimo a su ídola.

Y lograron, por lo menos, dibujarle una inesperada sonrisa en su rostro. “Tomé agua, no estoy ebria. Estoy cansada. Cuando tengo sueño me pasa esto. Me da mucha risa que me estén ofreciendo tortas. Me están escribiendo pastelerías para ayudarme a superar el bajón. Por un momento me imaginé rodeada de Selvas negras, comiendo. Los amo”, concluyó la ex protagonista de Sugar.