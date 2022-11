La brutal defensa de Coscu y el llanto desconsolado del Chapu Martínez luego de que amenazaran a su familia

La derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita dejó un marco de angustia, decepción y bronca entre los más de 40 millones de argentinos. Y como suele ocurrir en estos casos, el enojo de los hinchas los llevó a buscar responsables que nada tienen que ver con la caída de la Scaloneta. Resulta que lejos de aceptar que el equipo no jugó bien, que no supo vencer la táctica del rival y que fue superado hasta en actitud por su rival, los argentinos apuntaron contra los famosos e influencers que viajaron a Qatar para disfrutar el Mundial, algunos en familia y otros con amigos, falsamente tildados de "mufas", como si ellos fueran los culpables de la pasividad de los futbolistas albicelestes.

Entre los apuntados de llevarle "mala suerte" al equipo comandado por Lionel Scaloni estuvo todo el equipo de Nadie dice nada, con Nati Jota a la cabeza, Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, el ex presidente Mauricio Macri y, claro está, Martín “Chapu” Martínez, quien fue el más afectado por las absurdas críticas y amenazas a su persona que se vienen dando desde la eliminación del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2014.

El martes, horas después del encuentro que decretó la victoria árabe, el streamer Geronimo Benavides, más conocido como Momo, reveló lo mal que la estaba pasando el humorista. “Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retuitean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, mas sabiendo que puede terminar muy mal todo esto”, escribió el boxeador en sus redes.

Al igual que Momo, Coscu salió en defensa del Chapu y aprovechó su llegada -tiene más de 2.6 millones de seguidores en su cuenta de Twitter- para contar lo que estaba ocurriendo. "Yo no soy nadie, pero sé que tengo llegada… Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis", escribió.

El también youtuber reveló que el padre del Chapu, de 70 años, estaba pasando por un momento de mucha angustia por el "odio" que la gente profesa en contra de su hijo sin razón alguna. "Tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de él, que quiso ver un mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. La gente cree que perdimos por culpa de él. A mi me tocó y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruinó el año", destacó.

En su afán por defender al humorista, Coscu también compartió uno de los audios que le envió el propio Chapu, donde le cuenta que su papá le envió un video de 10 minutos de duración muy angustiado por la situación. "No sé qué hacer, la verdad. Probé con todo: calentándome y puteándolos, jugando con eso y haciendo que era mufa para divertirme y reírme, probé todas las alternativas y ya es demasiado. Me pone mal las amenazas", le dice el Chapu en un audio.

Y agregó: "Mi viejo, esto me mata, me mandó un video de 10 minutos. Hizo una carta y la leyó. ¿Sabés lo angustiado que debe estar tu papá para que te pase eso? Me pone mal que esté mi viejo así con 70 años, no está para hacerse mala sangre". Además del audio, el humorista le envió a Coscu una captura que refleja una de las tantas amenazas que recibe desde que la Argentina cayó en su debut: "Ojalá te maten a piedrazos".

Después del partido, el Chapu subió un video llorando desconsoladamente y confirmó que tanto él como su familia sufrieron amenazas. "Estoy sobrepasadísimo, mañana voy a hablar. Tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. No quiero dejar de agradecerle a todos los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho", sostuvo entre lágrimas.