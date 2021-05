La brutal frase de Cinthia Fernández sobre Malaspina: "Subió más rápido que pedo de buzo”

Todo comenzó la semana pasada, cuando Romina Malaspina decidió enviarle un mensaje de voz, cargado de insultos y agravios, a Cinthia Fernández. ¿La razón? La panelista de Los Ángeles de la mañana había cuestionado, en malos términos, la capacidad de canto de la ex Gran Hermano. Cabe recordar que la modelo anunció su salida del noticiero de Canal 26 para incursionar en el mundo de la música.

Aprovechando el contexto, Malaspina decidió enviarle un fuerte mensaje a la ex de Defederico: "Recién acabo de ver lo que dijiste de mí el martes y después me pedís el teléfono y me chupás las medias, para preguntarme si me bajé del programa. Cararrota, falsa de M, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos y por eso te va a seguir yendo así, como te fue en toda la vida. Vas a morir en un programa de chimentos, hablando de los demás. Hasta ahí llegás".

El mensaje fue leído al aire por la propia Cinthia, el cual también estaba destinado para el resto de las "angelitas". "Tienen que entender, en esas cabezas vacías, que hay gente que no le interesa el puterío low cost del que vienen. Estás totalmente caducada. Envidiosa. Y quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa. Olvidate de volver a hablar conmigo en tu vida. Besitos", cerró Malaspina en su mensaje.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por esta razón, este lunes, mientras hablaban del hiriente mensaje de voz de la ex hermanita, Cinthia no dudó en lanzar una contundente insinuación sobre el reciente "éxito" de Malaspina en Canal 26. “A mí me gustaría saber por qué de un día para otro la sacaron a Celeste Muriega, que era la que estaba conduciendo ese bloque, y la sacaron cuando vino Romina. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué la pusieron tan rápido ahí a Romina?”.

Queriendo marcar un punto, la morocha insistió: ¿Por qué tan rápido la limpió a Muriega? Digo, es rápido. Llegó rápido. ¿Qué en el medio pasa esto? ¿Y los orígenes son por qué motivo, digamos…?. Digo que tiene mucha suerte en llegar rápido y no hacer los escalones que uno viene haciendo como para llegar”. Por ahí tiene contactos, chicos. Qué se yo… subió más rápido que pedo de buzo”.

Ante las explicaciones de sus compañeras, las cuales resaltaron que al canal de noticias le sirvió la presencia de la bella rubia en el noticiero, Cinthia sentenció: “Hay cosas que son obvias. Yo lo que digo es qué rápido que llegó Romina, qué contactos rápidos que tiene. Lo que quiero decir es que me llama la atención lo rápido que llegó. Porque es una chica que venía desaparecida en Argentina, a pesar de que hizo realities afuera, que estuvo en el exterior, y qué rápido la promovieron a la conducción y removieron a una compañera que estaba trabajando. Me llama la atención. Hago la observación por si ustedes saben si tiene algún contacto”.

Luego de los insultos, la bailarina había decidido responderle a la ex GH punto por punto: "¡Muy desafortunada en un montón de cosas! Ser cornuda, creo que yo fui la cornuda más grande de la Argentina, no es mi problema. La falla es del otro y yo soy la víctima. Atacar con eso es bastante flojo de argumento. Tendrías que ajustar un poquito las tuercas, además de la redacción”, comenzó diciendo la panelista.

Y continuó: ""En otro de los puntos me dijo 'envidiosa'. Eso denota un poquito de inseguridad, inseguridad que vos seguramente tenés, porque tenés 26 años y tenés más puntos que una manta crochet, de dos metros por dos metros. Insegura estarás vos, que con 26 años te hiciste a nueva. Yo no soy insegura y no tengo envidia de nada. Tengo 33 años, tengo 3 pibas y estoy re buena. Así que envidiosa no estoy".

Con mucha ironía, Cinthia le recordó a Malaspina que no te egresó en el San Martín, ni es la "Whitney Houston argentina". "Saliste de Gran Hermano, de donde yo también salí. Tuviste quilombos low cost al igual que los tuve yo. Te cagaste a trompadas con una compañera en el Gran Hermano de Chile, le birlaste el novio a varias en los realities. O sea, tuviste quilombos bizarros igual que yo".

Y cerró: "Estaríamos en el mismo nivel, solo que yo con un poquito de más de años. ¿A mí me decís mantenida? A mí me encantaría saber cómo hacés para mantenerte con el sueldo de Canal 26, con ese nivel de vida. Estás en Dubai, en yates, con autos carísimos… Y no lo digo de envidia, es información. Por ahí tiene muchos amigos adinerados en Dubai que la ayudan cuando necesita guita. Yo, mantenida, no. Me mantengo sola".