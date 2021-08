¡La buena vida! Las fotos de las vacaciones de Gastón Dalmau con su familia y su novio en Chicago

Parece que ya pasó un año desde que Gastón Dalmau se convirtió en el ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity. Pero no. El último programa del reality de cocina de Telefe finalizó hace un mes y medio. Por eso, el actor partió a Estados Unidos con sus seres queridos para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Durante la final, el ex Teen Angel le había dicho a Santiago del Moro y al jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui: “Ahora vuelvo a Los Ángeles con mi perro y mi amor; ellos son mi familia”. Pero la partida no había sido tan rápida.

Antes de eso, Gastón pasó por la casa de su madre y de su padre, en Coronel Suárez, donde recibió todo el amor de su familia. La semana pasada, finalmente, se tomó un vuelo a Estados Unidos, aunque no lo hizo solo. Dalmau regresó a Los Ángeles en compañía de sus padres Silvia y Pedro, su hermano, su cuñada y sus sobrinas Sol, Clara y Pilar.

En California fueron recibidos por José Navarro, el novio español de Gastón, a quien conocieron hace bastante tiempo, en otra visita de la familia a Estados Unidos. Luego de unos días de descanso en la casa del actor y Navarro, la familia completa decidió salir de viaje por las rutas del norte. ¿El destino elegido? Chicago.

Durante los días de viaje y relax, Silvia, la madre del actor, subió a sus redes sociales diferentes postales de Gastón y sus nietas. En uno de los posteos, abrazada con las más pequeñas y con su hijo, Silvia escribió “familia”. También se los ve a su otro hijo, a su nuera y, por supuesto, a su yerno.

En otra de las fotos publicadas, Silvia posó con su marido y dos de sus nietas y escribió: “Felices con ellas”. “Clari con Roger paseando por Chicago”. Y aprovechó otra imagen en la que una de las chiquitas está de paseo con el perro jack russell terrier que adoptaron Gastón y José en California y escribió: “Todos felices”.

Por su parte, aunque no publicó ninguna foto con sus familiares, Gastón sólo se dedicó a postear una en la que se lo ve posando con el increíble paisaje de Chicago de fondo. Y por como salió su peinado, escribió: “Alto jopo paseando por Chicago”. También publicó un video con sus sobrinas y su perro, en donde se los ve bailando.

Por ahora, no subió ninguna foto con José. Aunque seguramente no faltará ocasión para que lo haga. Esa historia de amor parece eterna y vale la pena recordarla. Hace unos años, Dalmau se mudó a Estados Unidos y además de encontrar un nuevo futuro profesional, también encontró a su amor. Todo ocurrió mientras vivía en New York. Mientras estudiaba y trabajaba, el ex Teen Angels conformó un grupo de amigos de todas las nacionalidades. Entre ellos, aparecería un hombre que lo conquistó.

La atracción fue casi instantánea y le dieron inicio a su relación. Su nombre es José Navarro, es español y vivía en New York desde 2009, adonde se había mudado para estudiar. Primero lo hizo en Tallinn University, donde estudió Artes y Comunicación. En 2010, inició sus estudios en Berkeley College, donde se recibió de Especialista en Administración Financiera. Finalmente, durante 2015 y 2016, hizo un Máster en Marketing Digital en Baruch College, en la City University of New York.

Cuando terminó su Máster, la pareja decidió mudarse juntos a California, para que Gastón comenzará a recorrer su carrera en Hollywood. En Los Ángeles encontraron su lugar en el mundo. Su perro Roger es testigo de todo eso. De hecho, es el can de Gastón quien aparece en las fotos de uno y el otro en sus respectivas cuentas de Instagram.



Aunque siempre intentó mantener un bajo perfil sobre su vida privada, a la luz están los mensajes de amor que uno y otro se brindan en sus cuentas de Instagram y también en Twitter. En la última emisión de MasterChef, habló por primera vez de su pareja. “Mi amor”, le dijo en aquella ocasión. Sin dudas, la mejor manera de describirlo.