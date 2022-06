La canción de la China sobre el Icardi Gate y los palitos para quienes la traicionaron

A dos meses de presentar su primer tema como solista y ser blanco de todo tipo de críticas, Eugenia Suárez duplicó la apuesta. Así lo anunció Ángel de Brito al presentar una filtración de lo que sería su segundo corte de su nueva etapa como cantante.

Y si antes llamó la atención con el “El Juego del Amor”, canción que canta a dueto con Santiago Celli y que fue producida por Ale Sergi y Cachorro López; la nueva apuesta, con referencias autobiográficas del Wanda-Gate, tiene una repercusión asegurada. Algo que La China sabe sortear y que a eso mismo refiere.

Efecto Wanda-Gate

Si bien "Euge" está acostumbrada a los escándalos nacionales desde que Benjamín Vicuña se cruzó en su camino, o viceversa, la ex Casi Ángeles sufrió como nunca el acoso mediático después de su affaire fallido con Mauro Icardi. La misma Wanda se encargó de contar su versión de los hechos y desde ese entonces su vida cambió.

En su nuevo rol de intérprete, la actriz no se esconde y aprovecha las letras de las canciones para decir con escala musical lo que piensa. El corte presentado en LAM, que según de Brito llegó de "una fuente muy legítima", habla de invadir la privacidad, de personas o perfiles falsos que lastiman solo porque siguen la corriente. De un blanco fácil y machista. Y que ya nada es lo que era. ¿Desde cuándo? Dice así:

“A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”.

Y sigue: “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”.

Mientras tanto, La China avanza su noviazgo con el joven Rusherking y hace oídos sordos a las críticas. "Lo tuyo es fantasía", su nuevo tantra.