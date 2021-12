La casa de Papel llega a su fin y una serie muy navideña: @Gabytacine te cuenta todo

En una nueva columna para BigBang, este viernes Gabriela Abraham nos trae todas las novedades del mundo del cine, y entre ellas, está el hecho de que por primera vez el actor Alec Baldwin brindó una entrevista en la que habló detalladamente del disparo accidental que le quitó la vida a Haylina Hutchins, la directora de fotografía del film Rust.

"Me dijeron COLD GUN, que significa que no hay bala real. Esto era un ensayo de marca, donde ella (Halyna) tenía que decidir dónde poner la cámara. Ella me decía dónde posicionar el arma. Ella estaba de frente. No se suponía que se disparara el arma ahí. Le pregunté si ella puede ver cómo se suponía que debía gatillar. Ahí es cuando el arma se disparó. Nunca gatillé, jamás apuntaría contra alguien y gatillaría”, sostuvo el actor en la nota que brindó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, se mostró muy conmocionado por la muerte de quien llamó una "colega y amiga", como así también dijo que estaba muy apenado por haber herido al director de la película, Joel Souza. En varios tramos de la entrevista se lo vio emocionado y con lágrimas, sobre todo cuando habló del talento y la capacidad de Hutchins.

Por otro lado, en lo que respecta a todo los anuncios del mundo cinéfilo, para los fanáticos de "La Casa de Papel", este viernes llegó una de las novedades más importantes: finalmente se estrenó en Netflix el final de la serie. Así, ya está disponible la segunda parte de la temporada 5, en la cual la historia llegará a su punto culmine.

Sucede que, aunque nunca creímos que fuera posible, ante la complicada situación que se vive dentro del Banco de España, finalmente El Profesor decide dejar el anonimato para entrar a luchar junto a la banda y los rehenes.

"Veremos si Tokyo está muerta o no, porque hasta último momento nunca se sabe la verdad", comentó Abraham sobre el final de esta serie que, a pesar de que ya cansó a muchos, a otros todavía los mantiene en vilo.

En cuanto a las recomendaciones, en este caso se trata de una sugerencia fuera de lo común. Como se acercan las fiestas de fin de año y particularmente la Navidad, @gabytacine nos deja la serie sueca "Navidad en casa", la cual está disponible para ver en Netflix.

En sus dos temporadas revela la historia de una chica solterona que muestra como son las navidades en familia sin tener pareja, y trata de resolverlo recurriendo a las redes sociales.