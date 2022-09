La Casa del Dragón: las principales diferencias entre la serie de HBO y el libro "Fuego y Sangre"

House of the Dragon, o la Casa del Dragón, es la gran apuesta de HBO que no pone en duda la gran capacidad de George R. R. Martin para crear ficciones atrapantes y sigue apostando a la "gallina de oro". Esta vez, la plataforma por streaming lanzó una precuela de la galardonada Game of Thrones que se centra en la casa Targaryen, precisamente 200 años antes de la rebelión de Robert Baratheon y 172 del nacimiento de Daenerys Targaryen, la Madre de dragones.

La serie cuenta lo que ocurrió años después de la llegada de Aegon Targaryen, el conquistador, luego de escapar con sus hermanas de la destrucción de Valyria para asentarse en Dragonstone y posteriormente conquistar y unir Poniente. Para comprender la serie, hay que saber que los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria y que para prevalecer, entrenaron, criaron y se convirtieron en jinetes de dragones.

Así nació su escudo familiar: un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas. Pero aquellos de cabellos platinados no son los únicos "con sangre de dragón". Además de los Targaryen, se encuentra la casa Velaryon representados en la nueva ficción de HBO por la Serpiente de Mar o conocido también como Lord Corlys Velaryon, el Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio igual de antiguo con la Casa Targaryen y con el poder naútico más feroz de la región.

Lo cierto es que ​no es fácil adaptar una historia escrita por R. R. Martin. O por lo menos, así lo demostró GoT a lo largo de sus extensas 8 temporadas donde las diferencias y similitudes entre los libros y la serie quedaron reflejadas a simple vista de los fanáticos. Un ejemplo claro de esto fue la no inclusión de Catelyn Tully, la mujer de Ned Stark, como Lady Corazón de Piedra.

En un breve resumen, Los Frey arrojan el cuerpo desnudo de Catelyn al río una vez que le cortaron el cuello. Su cadáver es encontrado por la Hermandad sin Estandartes y su líder, Beric Dondarrion, quien decide devolverle su vida a Cat a cambio de la suya. Ella toma el nombre de "Lady Corazón de Piedra" y asume el liderazgo de la Hermandad, jurando venganza contra los Lannister, los Frey, los Bolton y contra cualquiera que los apoye.

Y así como ocurrió con GoT, House of the Dragon no es la excepción y en tan solo 6 capítulos ya comenzaron a notarse las primeras diferencias, algunas mínimas y otras no tanto, entre la serie y el libro. Hay que tener en cuenta que los libros de Canción de hielo y fuego cuenta hechos históricos que ocurrieron dentro del universo creado por R. R. Martin y House of the Dragon se trata de un libro de historia. En simples palabras, es mucho más difícil de producir éste último.

La primera temporada estará compuesta por un total de diez episodios y todavía no fue confirmada de forma oficial una segunda entrega. Pero como la serie producida por HBO no sigue todo al pie de la letra, en BigBang te traemos algunas de las diferencias y similitudes entre el libro de George R.R. Martin y este gran primer spin-off de Game of thrones.

Gran Consejo de Harrenhall y la apariencia de Rhaenys Targaryen

El primer capítulo de la serie arranca con el Gran Consejo de Harrenhall, donde se elegiría al heredero de Jaehaerys, más conocido como el rey viejo. En la ficción de HBO, los candidatos eran el príncipe Viserys Targaryen, quien termina consiguiendo la corona, y la princesa Rhaenys Targaryen. El consejo votó y primó la tradición de tener reyes reinantes y no reinas. Pero en el libro, esto ocurre de forma diferente, dado que Rhaenys fue directamente descartada debido a que se eliminó de la votación a todas las mujeres. Al mismo tiempo, la apariencia de Rhaenys es muy distinta a lo reflejado en la serie.

En simples palabras, su costado Baratheon es más predominante que el Targaryen y su cabello es de color negro, no blando como en la ficción de HBO. Esto, en el libro, genera que su descendencia y mérito a la corona sea siempre cuestionada debido a no ser de sangre puramente Targaryen. Conocida como la reina que nunca fue por el pueblo llano, fue la única hija del príncipe Aemon Targaryen y Lady Jocelyn Baratheon. Finalmente, el candidato que se enfrenta a Viserys durante el Gran Consejo de Harrenhall en Fuego y Sangre es Laenor Velaryon, el hijo de Rhaenys.

La edad de Alicent Hightower y el verdadero motivo por el que Otto odia a Daemon

Alicent Hightower, hija de la Mano del Rey y buena amiga de Rhaenyra, es mucho más joven en la serie. De hecho, en el libro es 9 años mayor que la princesa, pero la serie redujo significativamente la diferencia de edad para que las dos pudieran tener un vínculo de amistad mucho más fuerte y, tal vez, más sensato.

Al mismo tiempo, tanto en la serie como en el libro hay un odio marcado entre Daemon Targaryen y Otto Hightower. En la ficción, esta se debe a la indisciplina del príncipe y hermano del rey Viserys. Pero en el libro, este conflicto es mucho más íntimo: rumores indicarían que fue Daemon el responsable de "desflorar" a su hija Alicent, algo que molestó, y mucho, a la mano del rey.

Criston Cole, ganador del torneo en honor al primogénito del rey Viserys y el parto sangriento de la reina Aemma

En el libro y en la serie, Criston Cole aparece como el ganador del torneo que se organiza para homenajear al hijo varón de Viserys, quien fallece horas después del parto. Pero en el libro, esta competencia se desarrolló por el ascenso como rey de Viserys. Además, en la serie se le dio mucho más espacio a la secuencia del parto y a Aemma, la esposa de Viserys, ya que este personaje y la muerte de Aemma Arryn apenas se menciona en una oración, en el libro de Fuego y Sangre.

Las edades de los personajes, un dato que cambió por completo la esencia de la historia

El cambio más notable es el de Rhaenyra. Cuando empieza la serie se menciona que tiene 14 años, pero en el libro de Fuego y Sangre tiene 8 años. En cuanto al rey Viserys, en Fuego y Sangre es coronado a los 26 años, es más, fue proclamado como "el joven rey". Cuando muere la reina Aemma en el primer capitulo de la serie debería tener 28 años y cuando se casa con Alicent, 29.

Sin embargo, desde que es coronado en adelante, se muestra a un rey mucho más mayor y avejentado. El actor que encarna al rey, Paddy Cosidine, comentó en Bussiness Insider que su personaje era "de mediana edad", es decir, debería tener entre 40 y 50 años. Por su parte, Alicent Hightower cuando se casa con Viserys en el segundo capítulo de la serie tiene unos 15 años y no 18 años, cuando se casa con el rey.

Daemon sí embarazó y tuvo un hijo con Mysaria

En el segundo capítulo de la serie, Daemon roba un huevo de dragón para Mysaria, su amante, afirmando que ella esperaba a su primogénito. Pero resulta ser mentira. Mysaria se enfada con Daemon por mentir y le abandona. Pero en Fuego y Sangre, Mysaria sí que está embarazada, aunque por orden de Viserys la envía a ella y a su hijo a Lys en barco, donde sufre un aborto durante el viaje cuando queda atrapada en una tormenta.

La muerte de Joffrey Lonmouth

En el quinto capítulo de La Casa del Dragón, aparece una escena especial: Criston Cole mata a golpes al amante de Laenor Velareon, Joffrey Lonmouth. En Fuego y Sangre, durante las celebraciones de la boda de Rhaenyra con Laenor se hicieron varios festejos y justas. En una de las justas Joffrey Lonmouth y Criston Cole se enfrentaron y accidentalmente, o no, no se especifica, Cole acaba matando en el combate de la justa a Joffrey.

La enfermedad del rey Viserys

A lo largo de la serie vemos a un Viserys enfermo. Incluso, su cuerpo se va deteriorando hasta el punto que le deben amputar su brazo para salvarlo. Paddy Considine, actor que interpreta a Viserys, dijo: "En realidad, sufre de una forma de lepra. Su cuerpo se está deteriorando, sus huesos se están deteriorando. En realidad, no es viejo, todavía es un hombre joven en la serie. Desafortunadamente, tiene esta enfermedad que se ha apoderado de su cuerpo". Esto nunca ocurre en el libro, aunque sí se menciona que padeció algunas enfermedades respiratorias, problemas de espalda y sufría de gota, lo que hacía que le costara subir los peldaños hacia el trono de hierro.