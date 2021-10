La charla de Wanda con Vicuña y la estafa de la tapa con la "China" en Madrid: "Estaba armado"

Siguen las esquirlas mediáticas después del sorpresivo anuncio de separación de Mauro Icardi que realizó el sábado por la tarde (y desde Europa) Wanda Nara. Después de que desde el entorno de la empresaria y representante dejaran trascender que la ruptura se debió a una infidelidad virtual del delantero con Eugenia "la China" Suárez, quien volvió a encontrarse en el centro de la escena fue Benjamín Vicuña.

El pasado 20 de agosto, Vicuña también sorprendió a lo Wanda con un escueto anuncio a través de Instagram: su relación de casi ocho años con la ex Casi Ángeles había llegado a su final. Después de muchas especulaciones y de que se hablara de supuestas infidelidades por parte del galán trasandino, la "China" armó días después las valijas y partió con sus tres hijos a Madrid para cumplir con un compromiso profesional.

Por ese entonces, la familia del actor dejó trascender la bronca hacia la "China", quien le habría dicho que ya no lo amaba después de que el ex ATAV invirtiera más de un millón de dólares en una fastuosa propiedad a pedido de la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Sin embargo, desde el entorno del actor sostenían que estaba "deprimido" por la ruptura y que apostaba a una reconciliación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De hecho, un mes después de que la actriz se instalara en el Viejo Continente, el chileno viajó a Madrid para participar de una entrega de premios y reencontrarse no sólo con sus hijos. "Benjamín siempre apostó por la familia, quería reconciliarse. De ahí la famosa tapa de la revista Hola", reconocen ahora desde la mesa chica del actor.

"Estuve durante la tarde con ellos. Amancio aprendió a caminar acá, en la Madre Patria. Precioso, mi Amancio. Y Magnolia son mis ojos, es una niña preciosa y muy dulce, la extraño muchísimo porque ella está acá, en Madrid, y yo en Buenos Aires. Este viaje nos vino muy bien, no sólo para poder estar en los premios, sino para estar con la familia", reveló el domingo el actor en un mano a mano con la revista que retrató "de forma casual" los paseos familiares que incluyeron hasta a la madre de Eugenia, Marcela Riveiro.

El viaje de Vicuña se dio después de la primera "decepción" que sufrió en el marco de la separación. "La 'China' organizó un festejo en la nueva casa antes de partir a Europa a modo de inauguración. Esa noche, Vicuña se enteró de que no había dormido sola. Estaban separados, pero él todavía creía que tenía la posibilidad de recomponer la familia", reconocen. Fue así que apareció el nombre del actor uruguayo Nicolás Furtado en escena, quien además también se encuentra ahora en España.

La negociación con la revista la habría organizado el propio Vicuña para mostrar una imagen familiar, pese a la separación. Lo que generó sorpresa fue que la "China" accediera a esa exposición, teniendo en cuenta que estaba disfrutando de reencontrarse con la soltería en el Viejo Continente. "Ella sabía que tarde o temprano la bomba de Icardi iba a estallar", advierten ya con el diario del lunes, al tiempo que refuerzan: "Fue una forma de mostrarse como 'madre de familia', preparando el terreno para un nuevo escándalo mediático".

Durante su breve estadía en Madrid, Vicuña no se instaló en el departamento que la "China" alquiló de forma temporal, sino que lo hizo en el costoso hotel Westin Palace. "Uno de los reclamos que le hizo fue que estaba saliendo mucho. Por fuera de si es o no machista el planteo, lo dijo como padre. Le dijo que si los niños iban a estar al cuidado de su suegra y de una niñera, que lo mejor era que regresaran con él a Buenos Aires, pero la 'China' no aceptó".

Defraudado, pero todavía con la intención de reconquistar a la actriz, Vicuña regresó al país. Todo cambió el sábado por la tarde, cuando Wanda sorprendió a todos no sólo con la confirmación de su separación, sino con la polémica historia (muy similar a la que en su momento escribió Carolina "Pampita" Ardohain) dirigida a la presunta tercera en discordia: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!".

Según trascendió, luego de encontrar el sinfín de mensajes entre su marido y la actriz, fue Wanda quien comenzó a seguir a Vicuña en redes sociales y hasta se comunicó con el actor. "¿Tu mujer siempre se mete con hombres casados?", le habría espetado con dolor. Sorprendido por la información, el chileno se habría contactado con la "China", quien no sólo le negó las versiones, sino que finalmente le blanqueó que estaba empezando una relación con Furtado.

Yanina Latorre se comunicó el fin de semana con Vicuña y le preguntó por los rumores. Para sorpresa de muchos, el actor no sólo respondió, sino que expresó su malestar por el escándalo: "No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena y gracias por el respeto".

Vicuña tomó luego una decisión radical: dejó de seguir a su ex mujer en redes sociales. Y este no fue el único "desaire" que la ex Argentina, tierra de amor y venganza sufrió luego de las explosivas acusaciones de Wanda. Se trata del grupito de modelos que se armó hace cuatro años y del que participa nada más y nada menos que Zaira Nara. "Estoy en la crisis y me dejaron sola", se quejó la actriz en una historia que sólo puede ser vista por sus "mejores amigos" en Instagram, de acuerdo a lo revelado por Yanina Latorre.

Atenta al aire de Los ángeles de la mañana, Zaira se contactó con la panelista y validó toda la información que volcó en torno a la separación de su hermana. Incluso la vinculada a Paula Chaves, quien habría sido la voz cantante del "grupo de amigas" que ahora le da la espalda a la "China".

"Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'", aseguró Latorre, al tiempo que resaltó que Paula también es íntima amiga de Zaira, por lo cual dio a entender que quien difundió los mensajes entre Suárez e Icardi de Telegram fue la menor de las Nara.