La "China" a los besos con un actor en España: el vueltito a Vicuña y, ¿se va del país?

Después de que Benjamín Vicuña se mostrara muy cercano a Carolina "Pampita" Ardohain y blanqueara su noviazgo con Eli Sulichin, fueron muchos los que se sorprendieron por el silencio de radio de Eugenia "la China" Suárez. Además, la ex Argentina, tierra de amor y venganza eliminó en los últimos días los posteos que había realizado desde Uruguay y que alimentaban los rumores de reconciliación con el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. El viaje secreto a Europa, y el "operativo besos en Madrid" en marcha.

En las últimas horas, la cuenta de Instagram Chusmeteando1 publicó una serie de fotos recientes que confirman que la "China" se encuentra en Madrid. Pero no sólo eso: se mostró a los besos en el boliche Panda junto al actor Armando Mena Navareño, el mismo con el que se la vinculó (y también se mostró a los besos) ni bien Wanda Nara hizo público el affaire que mantuvo en París con su marido, Mauro Icardi.

Según trascendió, a la "China" no le habría gustado nada el acercamiento de Vicuña a su ex mujer, no tanto desde un lugar sentimental, sino porque considera que de esta forma el chileno da a entender que la familia no se pudo ensamblar durante los siete años que estuvieron juntos por culpa de ella. Tampoco le habría importado demasiado el blanqueo con la amiga de Pampita.

De acuerdo a la revista Paparazzi, la actriz se mostró indiferente frente a las portadas que mostraban a su ex con una nueva novia. "No le voy a dar de comer a nadie después de lo que pasé con el otro", les habría asegurado en alusión a Icardi, al tiempo que redobló: "Mejor que esté en pareja. Que vaya a llorar a otra parte. Eso para mí está terminado".

Después del escándalo con Icardi, la "China" capitalizó cierta notoriedad en España y el Viejo Continente y estaría contemplando la idea de seguir con su carrera actoral en Europa. "Me cuentan que está pensando muy seriamente instalarse en Madrid. Ella tiene una hija con Cabré, que es Rufina; y con Benjamín Vicuña tiene a Amancio y Magnolia. Hay charlas con ellos, porque quiere instalarse en Madrid", sindicó el periodista Gustavo Méndez.